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Туристична лють охопила Європу: The Times пояснила, що відбувається

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туристична лють охопила Європу: The Times пояснила, що відбувається
Масовий туризм дратує жителів Європи
фото: reuters.com

Британська газета The Times проаналізувала масові протести проти засилля туристів, що виникли у багатьох містах Європи

Наразі середній клас активно займається туризмом у Європі, яка є фінансово привабливою. Водночас у багатьох європейських містах місцеве населення негативно реагує на надмірний туризм і організовує протести. Тож у чому причина такого шаленого туризму на континенті? Це проаналізувала британська газета The Times.

Туристи, більшість з яких американці, стікаються на континент із приголомшливою швидкістю: кількість американських відвідувачів ЄС на 65% вища, ніж десять років тому. Але справа не лише в американцях. Представники заможнього і середнього класу з Китаю, Індії та Бразилії також стають постійними гостями у Європі.

Минулого року в ЄС було 709 млн іноземних відвідувачів. Ця цифра на 22% більше, ніж десять років тому. Оскільки частка світового багатства переміщується з Європи до Китаю, Індії та країн Перської затоки, привабливість європейських пляжів, музеїв, церков, дизайнерських магазинів і глибокої культурної спадщини є особливо помітною, до того ж додатковим поштовхом стало скасування карантину через пандемію.

Приміром такий курорт як Майорка третій рік поспіль поб'є рекорд за кількістю туристів. У 2022 році острів відвідало 17 млн відвідувачів. Цього року очікується 20 млн відвідувачів. Ця цифра приблизно у 22 рази перевищує чисельність населення Майорки.

Надмірна кількість мандрівників 

Протягом багатьох років у Європі спостерігається бурхлива реакція на надмірний туризм. Венеція вжила заходів щодо заборони круїзних суден, і цього року запровадила плату за вхід у 5 євро для відвідувачів у пікові дні. Минулої весни Амстердам оголосив, що надмірний туризм буде «повністю заборонений» до 2035 року.

За словами місцевого уряду, це означає заборону круїзним суднам, новим готелям і туристам проводити більше 20 млн ночей в готелі на рік. Подібні рухи проти туризму існують у більшій частині Іспанії, а також протестують Афіни, Лісабон, Венеція, Барселона, Майорка та Тенеріфе. 

Глобальні зміни у туризмі

Справжньою причиною змін у туризмі стала поява дешевих авіаперельотів. У 1955 році квиток в одну сторону з Нью-Йорка до Лондона авіакомпанією Trans World Airlines коштував 222 фунти стерлінгів, або 2561 фунт стерлінгів за сучасним курсом. Зараз така сама поїздка коштує близько 390 фунтів стерлінгів.

Завдяки сервісу з оренди Airbnb житло часто є більш доступним. До цього також додається вплив соціальних мереж. Завдяки поширенню Instagram і TikTok набагато більше людей відвідують ті самі місця, прагнучи поїсти в тих самих ресторанах або сфотографуватися біля тих самих водоспадів.

Через високі літні температури, які регулярно перевищують 40 градусів у Південній Європі, альпійські долини Швейцарії та Австрії, які можна побачити в Instagram, стають все більш популярними. 

Криза вартості життя та житла

Гучні протести проти туризму в Європі мають популістський тон і відображають розчарування вартістю життя та особливо житла. Особливо молоді європейці не задоволені тим, що їхній континент перетворюється на гігантський музей.

Група кампаній Майорки «Менше туризму, більше життя» і подібний рух на Канарських островах є центром іспанських антитуристичних настроїв. Пере Жоан, 25-річний студент із Майорки, сказав, що група активізувала протести цього літа, оскільки ситуація більше не є керованою. Джоан розповіла, що вони відкрили банери на пляжах, які закликають до звільнення пляжів туристами, і мандрівники були здивовані. Хоча Майорка виживає завдяки туризму, Джоан каже, що багатство розподілено нерівномірно і не приносить користі жителям острова.

До слова, рекордні 800 мільярдів євро витратять туристи в Європі цього року, згідно зі звітом Європейської туристичної комісії за другий квартал 2024 року. Це на 37% більше у порівнянні з періодом до пандемії, коли туристи витратили 583 млрд євро на подорожі та відпочинок. За даними Bloomberg, кількість іноземних гостей зросла на 6% порівняно з 2019 роком, що також встановило новий рекорд у Європі.

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Теги: протест Європа квиток житло рекорд музей туризм відпочинок

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