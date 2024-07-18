Парасолька ППО накриє весь Євросоюз: журналісти Reuters розкрили план фон дер Ляйєн

Reuters: фон дер Ляйєн запропонує створити ППО над ЄС

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн офіційно запропонує створити власні системи ППО та кібероборони Євросоюзу. Про це пише Reuters. Ці ініціативи будуть визначені як «проекти загальноєвропейського інтересу», якщо її призначать на пост голови Єврокомісії на 2025–2029 роки.

«Ми запропонуємо низку оборонних проектів, які становлять спільний інтерес для Європи, починаючи зі створення Європейського небесного щита та кіберзахисту», – випливає з програми політика.

Вона пообіцяла у найближчі п'ять років підтримувати й інші важливі проекти, що становлять спільний інтерес. Водночас Фон дер Ляйєн планує зберегти спірну політику ЄС щодо заборони продажу нових автомобілів, що викидають CO2.

Раніше очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів до Угорщини.Мамер зазначив, що у світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини, президент Єврокомісії вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради. Натомість візит колегії до головуючої країни, не відбудеться.