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У Ленінградській області тоне танкер із мазутом, на його борту пролунали вибухи

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Ленінградській області тоне танкер із мазутом, на його борту пролунали вибухи
Танкер Koala почав тонути в порту Усть-Луга
фото з відкритих джерел

Судно вже готувалося до відплиття, коли в машинному відділенні прогриміли три потужні вибухи

У Ленінградській області Росії тоне танкер з мазутом. Про це повідомило видання «Фонтанка».

Танкер Koala почав тонути в порту Усть-Луга. Губернатор Олександр Дрозденко заявив, що вранці там стався «техногенний інцидент» під час запуску двигуна. Унаслідок цього пошкоджено машинне відділення.

Танкер пришвартований біля причалу, загрози розливу нафтопродуктів немає, запевнив Дрозденко. Екіпаж танкера евакуювали, постраждалих немає.

Telegram-канал Baza зазначає, що танкер Koala ходить під прапором Антигуа та Барбуда. На його борту був екіпаж із 24 людей (четверо росіян, вісім громадян Грузії та 12 – Індонезії).

Уночі на борт танкера завантажили близько 130 000 тонн мазуту. Судно вже готувалося до відплиття, коли в машинному відділенні прогриміли три потужні вибухи. Екіпажу вдалося вибратися на берег, проте машинне відділення судна почало затоплювати водою. А вранці стало зрозуміло, що судно кормою сіло на мілину. «Росморрічфлот» підтвердив інформацію про вибухи.

Раніше сьогодні китайське судно з дизельним пальним та мазутом «Анг Янг-2» зазнало аварії біля Сахаліну та сіло на мілину поблизу російського порту Невельськ.

Нагадаємо, що 15 грудня в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя РФ в районі м. Анапа. 

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Теги: катастрофа аварія росія нафтопродукти

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