У Альпах на величезній площі горить ліс (фото)

Пожежу вже назвали однією з наймасштабніших в історії регіону

Лісова пожежа охопила понад сотню гектарів у гірській важкодоступній місцевості

В Австрії в районі містечка Хіршванг-ан-дер-Ракс виникла одна з найбільших лісових пожеж в Альпах. Про це повідомляє Euronews.

За словами голови пожежної охорони Нижньої Австрії Дітмара Фарафелльнера, до операції залучено триста пожежників та вісім вертольотів.

«Місцевість практично непрохідна. Просуватися землею дуже складно», – додав Фарафелльнер.

Площа вогню за три дні збільшилась із п’яти гектарів до 115.

Нагадаємо, нещодавно турецька поліція заарештувала в Анталії групу із семи росіян після повідомлення про пожежу в лісі.

Раніше у Туреччині в курортному Кемері в лісовій зоні в Гейнюк на плато Учолук виникла масштабна лісова пожежа.

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