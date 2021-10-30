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    У Альпах на величезній площі горить ліс (фото)

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    Пожежу вже назвали однією з наймасштабніших в історії регіону - У Альпах на величезній площі горить ліс (фото)
    Пожежу вже назвали однією з наймасштабніших в історії регіону
    Фото: АР

    Лісова пожежа охопила понад сотню гектарів у гірській важкодоступній місцевості

    В Австрії в районі містечка Хіршванг-ан-дер-Ракс виникла одна з найбільших лісових пожеж в Альпах. Про це повідомляє Euronews.

    За словами голови пожежної охорони Нижньої Австрії Дітмара Фарафелльнера, до операції залучено триста пожежників та вісім вертольотів.

    «Місцевість практично непрохідна. Просуватися землею дуже складно», – додав Фарафелльнер.

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    Площа вогню за три дні збільшилась із п’яти гектарів до 115.

    Нагадаємо, нещодавно турецька поліція заарештувала в Анталії групу із семи росіян після повідомлення про пожежу в лісі.

    Раніше у Туреччині в курортному Кемері в лісовій зоні в Гейнюк на плато Учолук виникла масштабна лісова пожежа.

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    Теги: Австрія Euronews ліс
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    У Альпах на величезній площі горить ліс (фото)