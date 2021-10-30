У Альпах на величезній площі горить ліс (фото)
Лісова пожежа охопила понад сотню гектарів у гірській важкодоступній місцевості
В Австрії в районі містечка Хіршванг-ан-дер-Ракс виникла одна з найбільших лісових пожеж в Альпах. Про це повідомляє Euronews.
За словами голови пожежної охорони Нижньої Австрії Дітмара Фарафелльнера, до операції залучено триста пожежників та вісім вертольотів.
«Місцевість практично непрохідна. Просуватися землею дуже складно», – додав Фарафелльнер.
Площа вогню за три дні збільшилась із п’яти гектарів до 115.
Нагадаємо, нещодавно турецька поліція заарештувала в Анталії групу із семи росіян після повідомлення про пожежу в лісі.
Раніше у Туреччині в курортному Кемері в лісовій зоні в Гейнюк на плато Учолук виникла масштабна лісова пожежа.