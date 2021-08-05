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    У Бангладеш на весіллі блискавка вбила 17 осіб

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    У Бангладеш на весіллі блискавка вбила 17 осіб
    Фото з відкритих джерел

    Гості на чолі з нареченим саме прямували до будинку нареченої

    У Бангладеш внаслідок удару блискавки загинули 17 учасників весільного банкету, тоді як ще 14 осіб, зокрема наречений, - постраждали. Про це повідомляє ВВС.

    Інцидент стався в прибережному містечку Шібгандж. Гості саме висаджувалася з човна, прямуючи до будинку нареченої, коли їх застала стихія.

    За словами місцевих жителів, в групу потрапило кілька розрядів блискавки.

    У Південній Азії від удару блискавки щороку гинуть сотні людей. Після того, як у травні 2016 року громовиця за місяць вбила понад 200 людей по всій країні, влада Бангладеш оголосила її стихійним лихом.

    Експерти кажуть, що не останню роль у збільшенні кількості подібних летальних випадків зіграла вирубка лісів.

    Нагадаємо, у четвер, 29 липня, близько першої години дня троє туристів у Карпатах постраждали внаслідок удару блискавки.

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    Теги: смерть Бангладеш влада
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    У Бангладеш на весіллі блискавка вбила 17 осіб