У Бангладеш на весіллі блискавка вбила 17 осіб

Гості на чолі з нареченим саме прямували до будинку нареченої

У Бангладеш внаслідок удару блискавки загинули 17 учасників весільного банкету, тоді як ще 14 осіб, зокрема наречений, - постраждали. Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався в прибережному містечку Шібгандж. Гості саме висаджувалася з човна, прямуючи до будинку нареченої, коли їх застала стихія.

За словами місцевих жителів, в групу потрапило кілька розрядів блискавки.

У Південній Азії від удару блискавки щороку гинуть сотні людей. Після того, як у травні 2016 року громовиця за місяць вбила понад 200 людей по всій країні, влада Бангладеш оголосила її стихійним лихом.

Експерти кажуть, що не останню роль у збільшенні кількості подібних летальних випадків зіграла вирубка лісів.

Нагадаємо, у четвер, 29 липня, близько першої години дня троє туристів у Карпатах постраждали внаслідок удару блискавки.

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