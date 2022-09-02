У Бельгії зафіксували перший випадок смерті від мавпячої віспи

Наприкінці серпня у Бельгії налічувалося 706 випадків віспи мавп

У Бельгії зафіксували перший випадок смерті від віспи мавп. Про це йдеться у щотижневій доповіді бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano, передає France 24.

Зазначається, що пацієнт мав супутні захворювання.

«На сьогодні зареєстровано один випадок смерті людини, яка заразилася мавпячою віспою, при цьому в нього були супутні захворювання», – йдеться у звіті.

Загалом, за даними інституту, наприкінці серпня у Бельгії налічувалося 706 зареєстрованих випадків віспи мавп.

Окрім цього, госпіталізували 32 пацієнтів, у них була складна форма перебігу хвороби.

Всесвітня організація охорони здоров'я, яка реєструє всі підтверджені випадки, станом на 31 серпня зафіксувала уже 50 496 випадків зараження та 16 смертей у 101 країні.

Нагадаємо, нещодавно на Кубі та в Молдові виявили перші випадки зараження мавпячою віспою.

Раніше у Європі була зафіксована перша смерть від мавпячої віспи.

Зауважимо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.