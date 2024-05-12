У Білгороді внаслідок вибуху обвалився під'їзд будинку: є загиблі (фото, відео)

Губернатор області Вячеслав Гладков стверджує, що місто Білгород і білгородський район зазнали масованого обстрілу

Раніше в місті було оголошено небезпеку ракетної атаки

В російському Білгороді обвалився під'їзд житлового будинку, унаслідок чого щонайменше п'ятеро людей загинули, ще 10 постраждали. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як зазначається, під'їзд житлового будинку звалився на вулиці Щорса в Бігороді. Усіх жителів евакуюють через загрозу обвалення багатоповерхівки.

Як повідомляється, рятувальники розпочнуть розбір завалів найближчим часом. На місце їдуть медики та загони МНС.

Телеграм-канали публікують фото і відео будинку, що частково обвалився.

Раніше в місті було оголошено небезпеку ракетної атаки.

Губернатор області Вячеслав Гладков стверджує, що місто Білгород і білгородський район зазнали масованого обстрілу.

«На харківській горі внаслідок прямого влучення снаряда в багатоквартирний житловий будинок обвалився весь під'їзд із десятого до першого поверху», – написав він у Telegram.

Нагадаємо,11 травня, ввечері, у Білгороді прогриміли вибухи, опісля над містом виднівся дим. Місцеві жителі зазначали, що у кількох районах міста горіли автомобілі. Також було пошкоджено будівлю «Лєнти» та овочевого магазину, що знаходиться поруч.