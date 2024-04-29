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Росіяни зводять новий аеродром у Білгородській області неподалік кордону (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни зводять новий аеродром у Білгородській області неподалік кордону (фото)
Після зимової відлиги роботи на аеродромі відновилися
фото ілюстративне

Росія будує новий аеродром приблизно за 9 км на захід від центру Олексіївки

Російські загарбники зводять новий аеродром у Білгородській області на відстані 75 км від кордону України. Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник RedIntel Panda.

Росіяни зводять новий аеродром у Білгородській області неподалік кордону (фото) фото 1

«Росія будує новий аеродром приблизно в 9 км на захід від центру Олексіївки, військового логістичного вузла в Білгородській області. У липні 2023 року до місця було прорізано дорогу, і до початку зими планування злітно-посадкової смуги здавалося майже завершеним. Після зимової відлиги роботи відновилися. 27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів», – йдеться в повідомленні.

Росіяни зводять новий аеродром у Білгородській області неподалік кордону (фото) фото 2

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ влаштували «бавовну» на військовому аеродромі та двох нафтопереробних заводах (НПЗ) у Краснодарському краї РФ. 

За даними джерел, «бавовну» на зазначених об‘єктах влаштували дрони СБУ. Військовий аеродром Служба безпеки атакувала спільно з Силами оборони.

Зазначається, що на цьому об’єкті розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, дрони СБУ вдарили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ. Це – ключові технологічні об‘єкти заводів. За даними джерела, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня губернатор Краснодарського краю поскаржився на атаку дронів. За його словами, було придушено понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. Згодом губернатор підтвердив атаку на завод у Слов'янську-на-Кубані.

Теги: аеродром Білгород

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