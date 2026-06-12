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Україна сформувала багатомільярдний запит до партнерів: що відомо про план Києва

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна сформувала багатомільярдний запит до партнерів: що відомо про план Києва
На «Рамштайні» Україна озвучить запит на $20 млрд
фото: armyinform.com.ua

Союзникам запропонували виділити до $20 млрд на дрони, ППО, далекобійну зброю та підтримку української оборонної промисловості

Україна планує звернутися до своїх міжнародних партнерів із проханням про додаткове фінансування на суму $20 млрд для посилення оборонних можливостей та збереження переваги над Росією на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Україна готує новий запит до партнерів

Відповідний запит українська сторона має намір офіційно представити 18 червня під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Як повідомили джерела, знайомі з перебігом переговорів, питання додаткового фінансування порушували українські урядовці під час низки зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

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За словами одного з високопосадовців Міністерства оборони України, кожній із держав-партнерів можуть запропонувати долучитися до фінансування в обсязі від $2 млрд до $6 млрд, щоб спільно сформувати необхідний фонд у $20 млрд. «Це може бути допомога або позика», – зазначив співрозмовник видання.

На що планують спрямувати кошти

У Міністерстві оборони наголошують, що отримані кошти планують максимально швидко спрямувати на зміцнення обороноздатності держави.

Серед пріоритетних напрямків фінансування називають посилення систем протиповітряної оборони, закупівлю далекобійного озброєння, масштабне придбання безпілотників, боєприпасів і сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, частину коштів планують спрямувати на прямі державні закупівлі продукції українських оборонних підприємств та розширення внесків за Переліком пріоритетних потреб України (Purl).

У Міноборони пояснили терміновість потреби

Один із українських посадовців пояснив необхідність додаткового фінансування швидкими темпами розвитку російського військово-промислового комплексу.

«Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування», – сказав високопоставлений чиновник з Міністерства оборони.

Також він попередив, що затягування з ухваленням рішень може дати Росії час для адаптації та розвитку нових технологій. «Вікно можливостей має властивість зачинятися. Росія діє швидко та впроваджує інновації. І якщо ми дамо їй час на чергову адаптацію, то можемо втратити єдиний справжній шанс закінчити цю війну шляхом реальних переговорів», – заявив посадовець.

Особливе занепокоєння викликають російські розробки ударних безпілотників середнього радіуса дії.

Нагадаємо, що вранці 12 червня безпілотники атакували підприємство «Нижньокамськнафтохім» у Татарстані. Також під ударом опинилося хімічне підприємство «Тольяттікаучук» у Самарській області РФ. Обидва заводи відіграють важливу роль у роботі російського промислового комплексу та забезпеченні окремих потреб військової сфери.

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Теги: війна Україна військова допомога

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