У Чехії синоптики зафіксували два температурні рекорди за два дні

Аномальна спека в Європі продовжує встановслювати рекорди

У Чехії метеорологи повідомили про фіксацію одразу двох температурних рекордів упродовж двох днів поспіль на тлі аномальної спеки, пише «Главком».

Зокрема, в неділю станція Доксани,неподалік від Праги, зафіксувала температуру 41,1 °C.

«Це перший випадок в історії офіційної мережі спостережень, коли в країні було офіційно виміряно показник понад 41 градус», - про це сиптики написали у своєму Х.

Синоптики зазначають, що температура продовжує зростати, тому це значення не є остаточним максимумом дня.

У метеослужбі наголошують, що ситуація залишається динамічною, а погодні умови сприяють подальшому посиленню спеки в регіоні.

Наприкінці червня 2026 року метеорологічні станції в кількох регіонах України зафіксували рекордні показники температури повітря. Більшість попередніх максимумів для цих днів були встановлені у 1963 році.

Жарка погода в Україні продовжує «триматись» . Через спеку у Вінниці деформувалися трамвайні колії. Інцидент стався 28 червня на вулиці Соборній. Як писав «Главком», деформація сталася через аномально високу температуру повітря.

Нагадаємо, перший тиждень липня пройде під знаком справжньої літньої спеки. За прогнозами синоптиків, із 29 червня до 5 липня у більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підвищиться до +30…+35°C, місцями на півдні та заході – до +36°C. Лише в окремі дні можливі короткочасні грозові дощі в західних і північних областях.

Як відомо, хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.