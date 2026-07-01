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Дарниця, Поділ та Оболонь під ударом спеки: які райони Києва нагріваються найбільше

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дарниця, Поділ та Оболонь під ударом спеки: які райони Києва нагріваються найбільше
Супутник показав, де краще жити у Києві в спеку
колаж: lun.ua

Супутники виявили у Києві зони, де поверхня нагрілася до 51,2 °C

Під час літньої спеки 26-29 червня 2026 року абсолютний температурний максимум поверхні у зоні дослідження Києва склав 51,2 °C. Про це йдеться у дослідженні порталу Лун, проведеному на основі відкритих даних супутників європейської програми Copernicus Sentinel-3, інформує «Главком».

Створені мапи фіксують не температуру повітря, а температуру безпосередньо поверхонь – дахів, асфальту, ґрунту, води та рослинності – у момент прольоту супутника близько полудня. Аналіз наочно демонструє ефект міського теплового острова, тобто ступінь нагрівання щільно забудованих районів порівняно з зеленими зонами.

Найгарячіші та найпрохолодніші локації Києва

У межах столиці найвищі температури поверхні – до 47 °C – зафіксовані у промислових та транспортних вузлах.

  • На Лівому березі найбільш розпеченими виявилися Дарницька промзона та територія біля Бортницької станції аерації.
  • На Правому березі температурний пік припав на промислові території Оболоні та Подолу.

Натомість великі зелені масиви та водойми залишаються на 10–15 градусів прохолоднішими за навколишню забудову. Зокрема, у глибині Голосіївського лісу температура поверхні місцями опускалася приблизно до 20 °C, тоді як на виході з лісового масиву вона одразу зростала більш ніж на 5 °C. Стабільно прохолоднішими також залишаються Конча-Заспа, акваторія Дніпра та Київське водосховище.

Спека у Києві відчувається по-різному залежно від району
Спека у Києві відчувається по-різному залежно від району
фото: lun.ua
Дарниця, Поділ та Оболонь під ударом спеки: які райони Києва нагріваються найбільше фото 1
фото: lun.ua
Порівняння середніх температур поверхонь у мікрорайонах столиці у спеку
Порівняння середніх температур поверхонь у мікрорайонах столиці у спеку
фото: lun.ua
Дарниця, Поділ та Оболонь під ударом спеки: які райони Києва нагріваються найбільше фото 2
фото: lun.ua

Контрасти в інших містах України та Європи

Як з'ясувалося, найвищі показники у вибірці зафіксовані саме в Україні, де поверхня нагрівалася сильніше, ніж у столицях Франції та Польщі. Зокрема, на території Криму зафіксували 54,5 °C, в Одесі – 52,9 °C, тоді як у Варшаві цей показник становив 50,1 °C, а в Парижі – 47,2 °C.

У Львові температурними піками відзначилися центральні квартали, Левандівка, Кульпарківська та промзони, при цьому Брюховичі та Винники залишалися суттєво прохолоднішими. В Івано-Франківську найбільше нагрілася щільна забудова центру, а прохолодніші температури фіксувалися біля зелених зон і водойм. В Одесі температурний контраст особливо добре видно між центральними кварталами та узбережжям: прибережна смуга й морська акваторія природно охолоджують навколишні райони.

Мапа спеки: Львів та передмістя
Мапа спеки: Львів та передмістя
інфографіка: lun.ua
Мапа спеки: Івано-Франківськ та передмістя
Мапа спеки: Івано-Франківськ та передмістя
Мапа спеки: Одеса та передмістя
Мапа спеки: Одеса та передмістя
інфографіка: lun.ua

Чому це важливо

«Міста сьогодні конкурують за якість середовища. Зелені зони, водойми та невисока щільність забудови безпосередньо впливають на те, наскільки комфортно людям жити під час літньої спеки. Варто відійти від суцільного асфальту й бетону до лісу чи парку – і температура поверхні може бути нижчою на 10–15 градусів», – коментує керівниця напрямку соціальної відповідальності Лун Анна Денисенко.

Карти побудовані на основі відкритих даних європейської програми Copernicus за період 26–29 червня 2026 року. Використано інформацію із супутників Sentinel-3A та Sentinel-3B, обладнаних тепловим радіометром SLSTR із просторовою роздільністю близько 1 км.

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня, у столиці та у Київській області очікується надвисокий рівень пожежної небезпеки. Через загрозу масштабних займань у місті продовжує діяти сувора заборона на відвідування лісових зон, а за розпалювання вогню чи спалювання трави передбачені великі штрафи. Зважаючи на аномальну суху та спекотну погоду, киян та гостей столиці закликають бути максимально обачними: не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях і суворо дотримуватися правил протипожежної безпеки.

Також у Чорнобильській зоні відчуження продовжують палати лісові масиви, дим від яких зранку накрив столицю. Попри те, що дві великі локації вогню вже вдалося приборкати, за допомогою дронів рятувальники виявили нове задимлення на іншій ділянці. Наразі на новій ділянці лісового масиву тривають екстрені роботи з ліквідації осередку горіння. Загалом до ліквідації пожежі залучено понад 260 осіб та близько 65 одиниць спеціальної техніки.

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Теги: Київ спека

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