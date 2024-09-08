Російський дрон залетів до Румунії. Реакція Бухареста

Жителі повітів Тулча та Констанца отримували сповіщення про тривогу

У Румунії триває перевірка місць, де міг впасти російський безпілотник. Він порушив повітряний простір Румунії в ніч на 8 вересня під час атаки РФ на Україну. Про це повідомило міністерство оборони Румунії.

У ніч на 8 вересня, о 2:20 та 2:38, жителі повітів Тулча та Констанца отримували сповіщення про тривогу.

Два літаки F-16 Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. Система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у повітряний простір Румунії та покинув територію в бік України.

«З наявних на цей момент даних, є ймовірність існування зони ураження на території країни, в безлюдній місцевості, в околицях міста Періправа. Сили міністерства національної оборони, починаючи з ранку, з повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі», – зазначає міноборони Румунії.

Бухарест наголосив, що засуджує атаки Росії проти української цивільної інфраструктури.

Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували, що в ніч на 8 вересня група російських ударних безпілотників порушила повітряний простір Румунії в районі Сабангії. Це сталося під час масованої атаки дронів на південь України, зокрема на Одеську область.

Нагадаємо, що в ніч на 8 вересня окупанти завдали удару по Україні чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 23-ма ударними БпЛА типу Shahed. У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА. Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно, упали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України. Сили ППО працювали в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.