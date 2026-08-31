Відвідувачам слід бути готовими до черг та проходження перевірок безпеки

Екскурсії триватимуть приблизно 40 хв.

Офіційна резиденція прем’єр-міністра Фінляндії «Кесаранта» в Гельсінкі відкриє свої двері для відвідувачів у суботу, 12 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

У рамках заходу «Дні відкритих дверей» з 9:00 ранку будуть проводитися екскурсії з гідом по приймальних приміщеннях головної будівлі та парку резиденції.

«Кесаранта», розташована на березі моря в гельсінському районі Мейлахті, була збудована у 1873 році.

Відвідувачам не потрібно попередньо реєструватися, а екскурсії триватимуть приблизно 40 хв. Однак приватні приміщення головної будівлі залишатимуться закритими для відвідувачів. Відвідувачам слід бути готовими до черг та проходження перевірок безпеки.

До слова, фінська блогерка відвідала Карелію – колишні фінські території, окуповані СРСР після Зимової війни, – і показала, як виглядає регіон сьогодні. Занедбана інфраструктура, запустіння та соціальна деградація – такою стала доля регіону, який у першій половині XX століття був невіддільною частиною однієї з найбільш процвітаючих країн Європи.