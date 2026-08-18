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У Фінляндії на заводі неподалік від кордону з РФ пролунав вибух

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Фінляндії на заводі неподалік від кордону з РФ пролунав вибух
В результаті інциденту через зливову каналізацію в озеро Саймаа потрапила талова олія
фото: Yle

На території заводу розлилося близько 50 куб. м мазуту

У Фінляндії на території заводу лісопромислової компанії Stora Enso стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Аварія сталася близько 2:00 ночі на відкритому повітрі в резервуарному комплексі підприємства в районі Каукопяа в місті Іматра. Місто розташоване приблизно за 10 км від російського кордону. Унаслідок вибуху загорівся резервуар із мазутом.

За попередніми оцінками, на території заводу розлилося близько 50 куб. м мазуту. Пожежу вдалося загасити трохи більше ніж за дві години. В операції брали участь близько 15 рятувальних підрозділів. Інші резервуари не постраждали.

В результаті інциденту через зливову каналізацію в озеро Саймаа потрапила талова олія – побічний продукт переробки целюлози. У Stora Enso заявили, що з’ясують обставини аварії після завершення очищення території. Компанія оголосила про призупинення роботи заводу для оцінки збитків та проведення ремонтних робіт.

Раніше у частині складських приміщень заводу з виробництва боєприпасів у селі Беліца, що в центральній Болгарії, сталися вибухи після займання вантажівки.

Теги: вибух Фінляндія

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