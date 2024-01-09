У США прогримів потужний вибух у готелі міста Форт-Верт, є постраждалі

Спочатку було зафіксовано 11 поранених, а згодом – 21

У готелі Sandman Signature техаського міста Форт-Верт стався вибух. Постраждала 21 людина. Про це повідомив телеканал NBC.

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За даними джерела, після інциденту на асфальт упало безліч уламків.

Пожежна служба Форт-Верта веде розслідування вибуху і заявила, що, хоча вони ще не підтвердили причину вибуху, у будівлі тривають будівельні роботи і що вибух, імовірно, спричинив витік газу.

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Як заявили журналісти, спочатку було зафіксовано 11 поранених, а згодом – 21. Крім того, було знайдено одну людину, яку вважали зниклою безвісти.

«20 людям було надано допомогу на місці або їх було доправлено до районних лікарень. Одна людина перебувала в критичному стані, четверо – у важкому стані та 14 – у критичному», – ідеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що у понеділок ввечері автомобіль врізався в огорожу комплексу Білого дому у Вашингтоні. Президент США Джо Байден у момент інциденту перебував за межами міста. У службі безпеки не повідомили, чи це була проста аварія, чи цілеспрямована атака на будівлю. Поліція Вашингтона перевірила та відвезла автомобіль, але водій залишається під вартою.