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У Європи закінчуються важливі компоненти для виробництва боєприпасів – Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Європи закінчуються важливі компоненти для виробництва боєприпасів – Bloomberg
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Bloomberg: На тлі планів суттєвого збільшення оборонних витрат лише обмежена кількість виробників здатна розширити свої потужності

Європа стикається з нестачею пороху та вибухових речовин, необхідних для виробництва артилерійських снарядів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У матеріалі йдеться, що через надання Україні боєприпасів із власних запасів країни Європи значно виснажили свої арсенали. Континент відчуває дефіцит пороху, тротилу, ракетного палива та інших вибухових компонентів. Відповідно, європейські уряди намагаються збільшити виробництво боєприпасів, зокрема снарядів, ракет і патронів.

На тлі планів суттєвого збільшення оборонних витрат лише обмежена кількість виробників здатна розширити свої потужності. Так, компанія Rheinmetall планує наростити виробництво пороху більш ніж на 50% до 2028 року, але цього може виявитися недостатньо. Її генеральний директор Армін Паппергер припускає, що випуск, можливо, доведеться подвоїти – до понад 20 тис. тонн, аби задовольнити зростаючі потреби.

Ще до початку нового президентського терміну Дональда Трампа країни ЄС поставили мету виробити два мільйони артилерійських снарядів у 2025 році, що перевищує минулорічний показник у 1,4 млн. Європейська комісія навесні 2023 року запустила ініціативу «Акт на підтримку виробництва боєприпасів» (ASAP), яка передбачає виділення €500 млн на розширення виробничих потужностей.

Крім того, ЄС пропонує €150 млрд у вигляді кредитів для зміцнення оборонного сектору. У межах Європейської програми оборонної промисловості передбачено додаткові €1,5 млрд фінансування на 2025-2027 роки, однак це рішення ще має ухвалити Європейський парламент.

Водночас ланцюги постачання вибухових речовин ускладнені, глобально інтегровані та містять багато проблемних вузлів. Для їхньої стабілізації урядам доведеться стимулювати цивільну хімічну промисловість до переходу на військове виробництво, спрощувати регуляторні процедури для будівництва нових заводів і транспортування небезпечних матеріалів, а також забезпечити постачання ключових складників, значна частина яких імпортується з Китаю.

Ситуація з вибуховими речовинами подібна до проблем із ракетним паливом. ЄС планує збільшити їх виробництво на понад 4300 тонн (більш ніж на 30%), проте наразі на континенті діє лише один великий завод із виробництва тротилу – польський Nitro-Chem. Ще один завод планують побудувати у Фінляндії.

Такі виробники спеціальних вибухових агентів, як PETN, HMX і RDX, зокрема норвезька Chemring Nobel, працюють на межі своїх можливостей. Попит на їхню продукцію значно зріс після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Хоча Німеччина, Нідерланди, Бельгія та Польща мають потужну хімічну промисловість, виробництво прекурсорів вибухових речовин залишається відносно невеликим сегментом. Високі енергетичні витрати та екологічні стандарти змушують компанії закуповувати деякі критично важливі матеріали, зокрема азотну кислоту, за кордоном – переважно в Китаї.

Bloomberg пише, що для подолання цих викликів необхідно знижувати нормативні бар'єри, гарантувати стабільність виробникам і усувати соціальні та фінансові перешкоди для інвестування в оборонний сектор. Це особливо важливо, оскільки головний стратегічний противник Європи – Росія – має значно менше таких обмежень.

До слова, спробу лідерів Європейського Союзу виділити €5 млрд на боєприпаси для України заблокували Італія і Франція. А все тому, що вони вважають, що ініціатива ще недостатньо опрацьована, і просять більше технічних і фінансових деталей.

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Теги: Європа боєприпаси зброя

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