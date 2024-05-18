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Активісти заблокували злітно-посадкові смуги в аеропорту Мюнхена на знак протесту

Катерина Іванова
glavcom.ua
Активісти заблокували злітно-посадкові смуги в аеропорту Мюнхена на знак протесту
Акція протесту пояснюється тим, що на частку повітряного транспорту припадає майже десять відсотків викидів парникових газів у Німеччині, які сприяють глобальному потеплінню
фото: X / AufstandLastGen

Роботу аеропорту зупинено з міркувань безпеки

Активісти руху «Останнє покоління» (Letzte Generation), які виступають на захист клімату, вранці в суботу, 18 травня, проникли на територію аеропорту Мюнхена і блокували рух літаків, розмістившись на злітно-посадковій смузі. Про це повідомляє DW.

У своєму обліковому записі в соцмережі Х активісти «Останнього покоління» опублікували кілька фото та відео з акції. На них екозахисники сидять на злітно-посадковій смузі серед поліцейських.

Акція протесту пояснюється тим, що на частку повітряного транспорту припадає майже десять відсотків викидів парникових газів у Німеччині, які сприяють глобальному потеплінню. Активісти закликають уряд вжити більш рішучих заходів у зв'язку зі зміною клімату.

Аеропорт Мюнхена цими вихідними планував обслужити 2,8 тис. рейсів і близько 350 тис. пасажирів.

Нагадаємо, понад 60 відсотків рейсів скасовують у найбільших французьких аеропортах у четвер, 25 квітня, через страйк авіадиспетчерів. Зокрема, 65 відсотків літаків не вилетять з аеропорту Шарль де Голль в Парижі, 75 – з Орлі – також у французькій столиці. Аеропорти Марселя, Тулузи та Ніцци теж скасовують від 60 до 70 відсотків рейсів.

Ще в лютому Німецька профспілка Verdi закликала наземний персонал найбільшого авіаперевізника країни Lufthansa до страйку у семи аеропортах.

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Теги: профспілка активісти страйк відео соцмережі

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