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    У світі

    У Казахстані стався землетрус магнітудою 5,4

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    У Казахстані стався землетрус магнітудою 5,4

    Землетрус стався 18 серпня о 05:07 за місцевим часом

    За 145 км на північний схід від казахського міста Алмати відбувся землетрус магнітудою 5,4.

    Про це повідомляє портал NewTimes з посиланням на Комітет з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану.

    «Енергетичний клас землетрусу (у Казахстані – ред.) сстановить 12.8. Магнітуда – 5.4. Глибина залягання вогнища становить 5 кілометрів», – йдеться в повідомленні.

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    За даними комітету, землетрус стався 18 серпня о 05:07 за місцевим часом з епіцентром за 145 км на північний схід від Алмати.

    Підземні поштовхи силою 5 балів відчули жителі Жаркента, в Талдикоргане та селищі Сати 2-3 бали.

    Станом на 7 годин ранку відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

    Як повідомлялося, в Угорщині 11 серпня стався землетрус магнітудою 4,1.

    У Туреччині землетрус пошкодив близько тисячі будинків.

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