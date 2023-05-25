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Вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: бабуся у відчаї (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: бабуся у відчаї (відео)
Жінка розплакалася в залі суду
фото: скрін із відео з соцмереж

Правоохоронцю, який застрелив хлопчика, обрали міру покарання: він проведе у в'язниці пів року, адже до цього 3,5 роки він перебував у СІЗО

Бабуся вбитого поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова після оголошення вироку суду не могла стримати емоції, адже винуватця засудили до чотирьох років позбавлення волі за вбивство з необережності, а співучасників й узагалі виправдали.

Олександра Тлявова не згодна з мірою покарання вбивці її маленького онука. Жінка розплакалася в залі суду.

«І вони тепер будуть сміятися з нас і ходити радіти. Сенс великий, що 4 роки (увʼязнення – ред.). Каліками нас поробили», – сказала бабуся.

Як відомо, Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд 25 травня 2023 року ухвалив вирок у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова у Переяславі. Одного експоліцейського засуджено до чотирьох років ув’язнення, іншого – звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на два роки, ще двох фігурантів – виправдано.

Зауважимо, що колишній правоохоронець проведе у в'язниці пів року, адже до цього 3,5 роки він перебував у СІЗО.

Також убивця хлопчика має сплатити 1 млн грн моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам Кирила – 800 тисяч гривень, бабусі – 200 тис. грн.

Нагадаємо, розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року в місті Переяслав чоловіки перебували на ганку домоволодіння одного з підозрюваних. Звідти вони неодноразово здійснювали постріли по заздалегідь розставленим ними мішеням. Вони нехтували тим, що місце ураження кулями є громадським місцем, де могли перебувати інші особи.

Одна з куль, випущених по умовній мішені, влучила в голову п'ятирічного хлопчика, який в той час гуляв на вулиці з однолітками. Від отриманого поранення дитина померла в лікарні.

Зазначимо, коли дитина отримала вогнепальне поранення у голову, від якого померла, поліцейські казали, що Кирило послизнувся і впав.

У липні слідство оголосило підозру ще двом громадянам, один із яких – неповнолітній. 5 листопада директор ДБР Роман Труба заявив, що слідчі з’ясували обставини, за яких було вбито п'ятирічного Кирила Тлявова. Винуватцям оголошено про підозри.

Читайте також: Вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова. Прокуратура оскаржить вирок суду
Теги: суд вбивство поліція вирок дитина

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