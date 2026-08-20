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У Кенії розбився гелікоптер із туристами: серед загиблих – глава розвідки Еквадору

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Кенії розбився гелікоптер із туристами: серед загиблих – глава розвідки Еквадору
Аварійно-рятувальні бригади на місці аварії в окрузі Самбуру
фото: EPA

Семеро людей, які перебували на борту, загинули

У Кенії шестеро туристів та пілот загинули внаслідок аварії гелікоптера, що сталася 19 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Серед загиблих – керівник телеканалу Telemundo, іспаномовної мережі зі штаб-квартирою в США, що належить NBCUniversal, та голова розвідки Еквадору Мікеле Сенсі-Контугі.

За даними Управління цивільної авіації Кенії, вертоліт розбився о 9:13 ранку під час польоту з заповідника Лоїсаба до району Евасо-Ньїро в окрузі Самбуру. Наразі триває розслідування. За даними управління, на борту перебувало семеро людей – шестеро пасажирів та пілот.

Начальник поліції Самбуру Девід Нкорої зазначив, що всі семеро людей, які перебували на борту, загинули. Державний департамент США повідомив, що п’ятеро із загиблих були громадянами США.

Особистості жертв не розголошуються, проте місцевий телеканал у Маямі, штат Флорида, повідомив, що серед загиблих був 55-річний Хосе Суарес, президент і генеральний директор кількох телеканалів Telemundo у Флориді.

До слова, 12 серпня у місті Саладо, штат Техас, розбився та загорівся ударний військовий гелікоптер AH-64 Apache, який базувався на військовій базі Форт-Кавасос (колишній Форт-Худ).

Також у США розбився невеликий літак, на борту якого перебували гравці у піклбол. Усі п’ятеро людей загинули, зокрема четверо гравців та пілот.

 

Теги: Еквадор США авіакатастрофа Кенія

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