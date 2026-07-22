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В Анкарі розбився навчальний гелікоптер: є загиблий

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Анкарі розбився навчальний гелікоптер: є загиблий
Навчальний гелікоптер R-44 впав на відкритій місцевості в районі Сінкан
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Після катастрофи прокуратура розпочала розслідування, причини аварії поки невідомі

В Анкарі під час навчального польоту розбився гелікоптер Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ). Унаслідок аварії загинув пілот-інструктор, ще один член екіпажу отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на turkishminute.

Навчальний гелікоптер R-44 впав на відкритій місцевості в районі Сінкан близько 10:02. На борту перебували полковник у відставці Яса Озден Баккал, який працював пілотом-інструктором, та майор Повітряних сил Туреччини Більгехан Куртоглу, який проходив льотну підготовку.

Спочатку влада повідомила, що обох постраждалих доправили до лікарень. Одного евакуювали каретою швидкої допомоги, іншого – санітарною авіацією. Згодом генеральний директор Turkish Aerospace Industries Мехмет Деміроглу підтвердив смерть Баккала.

«Ми бажаємо Божої милості нашому загиблому колезі та висловлюємо співчуття та побажання терпіння його родині, близьким та колегам. Бажаємо пораненому кандидату в пілоти якнайшвидшого одужання», – заявив Деміроглу.

Після аварії на місце прибули медики, пожежники та правоохоронці. Територію падіння оточили, а слідчі розпочали огляд уламків.

Міністр юстиції Туреччини Акін Гюрлек повідомив, що Головна прокуратура Західної Анкари відкрила судове розслідування катастрофи. До справи призначили двох прокурорів, а експертній групі з розслідування авіаційних пригод доручили встановити причини та обставини падіння гелікоптера.

Нагадаємо, на східному узбережжі Саудівської Аравії в місті Рас-Танура, що розташоване на захід від Ормузької протоки, зазнав катастрофи гелікоптер саудівського нафтового гіганта Aramco.

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Теги: гелікоптер авіакатастрофа Туреччина

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