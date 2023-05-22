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У Хорватії розбився круїзний літак: усі пасажири загинули

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Хорватії розбився круїзний літак: усі пасажири загинули
Авіакатастрофа в Хорватії забрала життя трьох людей
фото: Pixabay

В авіакатастрофі загинули три громадянини Нідерландів

У гірському районі на північному заході Хорватії сталася авіакатастрофа. Розбився легкомоторний літак, на борту якого перебували троє громадян Нідерландів – усі вони загинули. Про це повідомляє Reuters із посиланням на нідерландське міністерство закордонних справ.

Катастрофа сталася 20 травня, приблизно опівдні за місцевим часом в лісі поблизу міста Огулін, зазначили слідчі. Зареєстрований у Нідерландах літак зник із радарів під час рейсу з Марібора в Словенії до Пули на узбережжі Хорватії.

У коментарі журналістам головний авіаінспектор Данко Петрін сказав, що всі пасажири загинули, а уламки літака загорілися.

«Нам знадобиться аналіз ДНК, тому що місце аварії таке, що ми не могли візуально визначити точну кількість людей», – пояснив Петрін.

Речниця міністерства закордонних справ Нідерландів Феліція Баккер підтвердила загибель трьох співгромадян.

За даними хорватських слідчих, причина аварії наразі невідома, розпочато розслідування.

Як зазначається, місце катастрофи важкодоступне, оскільки там досі залишаються міни, встановлені після війни в Югославії в 1990-х роках.

Нагадаємо, поблизу швейцарської громади Ле Пон-де-Мартель, у горах Невшатель туристичний літак із пасажирами потрапив в аварію. Унаслідок інциденту загинули троє людей.

Як повідомлялося, на території авіабази в іспанській провінції Сарагоса під час показового польоту розбився винищувач F-18, що належить повітряним силам країни.

До слова, дев’ятеро пілотів загинули 13 травня внаслідок аварії двох вертольотів Мі-8 та літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області. 

Раніше у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму розбився російський гелікоптер

Теги: авіакатастрофа літак Хорватія Нідерланди

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