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У Китаї виявлено новий вірус «Лан’я»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Китаї виявлено новий вірус «Лан’я»
Симптоми хворих включають лихоманку, втому, кашель, анорексію, міалгію (біль у м’язах) та нудоту
фото ілюстративне

Вірусом вже заразилися щонайменше 35 людей

Вчені у Китаї ідентифікували новий вірус геніпавірусу тваринного походження, який назвали Langya («Лан’я») henipavirus. Перші випадки зафіксували у Шаньдуні та Хенані. Про це повідомляє світовий медичний журнал New England Medicine (NEJM).

Китайські та сингапурські вчені зазначили, що вірус може інфікувати людей. Симптоми хворих включають лихоманку, втому, кашель, анорексію, міалгію (біль у м’язах), нудоту тощо. Вірусом вже заразилися щонайменше 35 людей.

«Клінічними симптомами цих пацієнтів були гарячка (100%), втома (54%), кашель (50%), анорексія (50%), міалгія (46%), нудота (38%), головний біль (35%), блювання (35%), що супроводжується тромбоцитопенією (35%), лейкопенією (54%), порушенням функції печінки (35%) і порушенням функції нирок (8%)», – йдеться у повідомленні.

Вчені зазначають, що хвороба схожа на «Ніпах», який є одним з найнебезпечніших вірусів у світі. Від нього немає ліків, а летальність складає від 40% до 75%. Проте варто зазначити, що виявлені випадки не були смертельними або дуже тяжкими.

Вчені ще не визначили, чи може «Лан’я» передаватися від людини до людини. У тваринному світі вірус найчастіше виявлявся у землерийок. Також антитіла виявлено у кіз та собак. До того ж, вчені виявляли інші асоційовані віруси «Ніпах» у кажанів, гризунів і землерийок, ссавців родини Spikys.

Донедавна світу були відомі лише два геніпавіруси, небезпечні для людей – «Ніпах» і «Хендра». Захворювання ними може протікати як у безсимптомній формі, так і у вигляді тяжкої респіраторної інфекції з летальним випадком. Їхніми переносниками в дикій природі є кажани.

Нещодавно повідомлялося, що у китайському Вухані (з якого почалася пандемія Covid-19) знову локдаун. Влада виявила чотирьох носіїв вірусу без симптомів і майже мільйон мешканців уханського передмістя тепер сидітимуть вдома найближчі три дні.

Раніше Європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес у понеділок попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля Covid-19.

Тим часом у європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.

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Теги: вірус Китай

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