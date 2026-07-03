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У Курській області на міні підірвалося авто з чиновниками

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Курській області на міні підірвалося авто з чиновниками
фото: Олександр Хінштейн/Telegram

За кермом автомобіля перебував директор управління господарського обслуговування Сергій Беседін

У центрі міста Рильськ Курської області стався вибух: автомобіль адміністрації району підірвався на вибуховому пристрої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора регіону Олександра Хінштейна.

«Вибуховий пристрій спрацював дистанційно. У результаті поранено голову району Володимира Ковальчука: у нього мінно-вибухова травма, осколкові поранення ніг», – йдеться у повідомленні.

У Курській області на міні підірвалося авто з чиновниками фото 1

Зазначається, що за кермом автомобіля перебував директор управління господарського обслуговування Сергій Беседін. У чоловіка – непроникаюче поранення живота, осколками пошкоджено стегно. Зараз він перебуває на операції в Рильській центральній районій лікарні. Обох постраждалих доставлять до Курської обласної лікарні.

«Ще двоє людей: начальник управління культури та фахівець відділу цивільної оборони та надзвичайних ситуацій – стояли на ганку будівлі. Від вибухової хвилі отримали акубаротравму та осколкові поранення рук і ніг. Веземо їх також до Рильської лікарні. За необхідності відправимо до Курська. Тримаю ситуацію під контролем. Подробиці уточнюються», – додав Хінштейн.

Територія оточена, на місці працюють сапери.

До слова, у російському місті Шебекіно, що розташоване біля кордону з Україною, троє «бійців самооборони» та один співробітник пропагандистського телеканалу «Россия-24» підірвалися на міні.

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Теги: вибух росія росіяни

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