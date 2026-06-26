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У Вінниці двоє дітей травмувалися через вибух невідомого предмета

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Вінниці двоє дітей травмувалися через вибух невідомого предмета
Діти доставлені до лікарні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події

Сьогодні, 26 червня, у Вінниці двоє хлопчиків постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«Поліція встановлює обставини травмування дітей, яке сталося ввечері 26 червня у Вінниці Попередньо відомо, що двоє малолітніх хлопців отримали травми внаслідок вибуху невідомого предмета», – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.

Поліцейські додали, що діти доставлені до лікарні. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

До слова, у Харківській області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета. Трагедія сталася у селищі Коротич Харківського району.

Теги: вибух діти Вінниця

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