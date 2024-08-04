Удова чеченського польового командира засудила повернення його вбивці до Росії

Раїса Ціатієва розповіла, що влада Німеччини не повідомила сім’ю Зелімхана Хангошвілі про обмін

Днями країни Заходу та Росія разом з Білоруссю провели масштабний обмін ув’язненими. Серед повернених до країни-агресорки виявився й росіянин Вадим Красіков. У грудні 2021 року суд у Берліні визнав Красікова винним у вбивстві Зелімхана Хангошвілі, який воював за незалежність Ічкерії, а в Росії був оголошений у розшук за звинуваченням у тероризмі. Новину про повернення вбивці у сім'ї сприйняли категорично, пише DW.

Удова Хангошвілі Манана Раїса Ціатієва розповіла, що влада Німеччини не повідомила сім’ю вбитого в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі про обмін Вадима Красікова, засудженого на довічний термін за його вбивство.

Вона пояснила, що відразу після рішення суду ходили чутки про спроби Москви домовитися про обмін Красікова.

«Виявляється, що заради політичної вигоди можна знехтувати будь-якими законами. Людина – вбивця. Якщо де б її не випустили, вона навряд чи проживе чесне, свідоме життя з такою кількістю гріхів за плечима», – сказала вдова.

За даними видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, на звільненні наполіг міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, який віддав розпорядження генеральному прокурору Єнсу Роммелю.

Протестувальники з портретом убитого Зелімхана Хангошвілі біля посольства Німеччини в Тбілісі, 10 вересня 2019 року фото з відкритих джерел

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував домовленість про обмін ув’язнених між Росією та Заходом. На думку Трампа, обмін ув’язнених став «перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу».

Нагадаємо, 1 серпня, пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. У ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії 8 осіб (усі вони є громадянами РФ).

До слова, президент США Джо Байден після обміну політв'язнями з Росією закликав російського президента-диктатора Володимира Путіна «зупинитися».