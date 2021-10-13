У Нідерландах монархам дозволили вступати в одностатеві шлюби

Згідно з чинною редакцією Конституції Нідерландів, бути спадкоємцем короля або королеви може тільки «законний нащадок»

Прем'єр Рютте написав лист, адресований парламенту, в якому заявив, що «часи тепер інші»

У Нідерландах членам монарших родин дозволили вступати в одностатеві шлюби і не втрачати через це ні свій титул, ні права на трон. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, пише Sky News.

Рютте відповідав на питання парламенту, які виникли через недавню книгу Amalia Duty Calls. У ній стверджувалося, що старі закони, мабуть, виключають можливість одностатевої пари на троні, попри те, що одностатеві шлюби є законними в Нідерландах з 2001 року.

Прем'єр Рютте написав лист, адресований парламенту, в якому заявив, що «часи тепер інші».

«Кабінет міністрів не вважає, що спадкоємець престолу або монарх повинен відмовитися від титулу, якщо він або вона побажає одружитися на людині своєї статі», – цитує видання Рютте.

Як зазначає BBC News, попри заяву Кабінету міністрів про можливість одностатевих шлюбів у королівській родині, невідомо, чи могла б дитина, що з'явилася в такому союзі, успадковувати престол. Особливо в разі усиновлення або донорства.

При виникненні такої ситуації це питання буде розглянуто парламентом Нідерландів, який, в тому числі займається схваленням шлюбів королівської сім'ї, зазначив Рютте.

Згідно з чинною редакцією Конституції Нідерландів, бути спадкоємцем короля або королеви може тільки «законний нащадок».

На практиці це означає, що крон-принцеса Катаріна-Амалія, якій зараз 17 років, в майбутньому може одружитися, а не вийти заміж.

Нагадаємо, понад 60% учасників референдуму в Швейцарії, за попередніми підсумками голосування, підтримали ініціативу «шлюб для всіх», що передбачає легалізацію в країні одностатевих союзів.

У вересні Європарламент закликав країни ЄС визнати одностатеві шлюби.

Нагадаємо, Угорщина хоче заборонити ЛГБТ-контент для дітей.

Крім того, у липні з українських бібліотек почали вилучати книгу про одностатеві стосунки принцес.

Також відомо, що ЄС позбавить Польщу грошей через обмеження прав геїв.