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    У Нідерландах монархам дозволили вступати в одностатеві шлюби

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    Згідно з чинною редакцією Конституції Нідерландів, бути спадкоємцем короля або королеви може тільки &laquo;законний нащадок&raquo; - У Нідерландах монархам дозволили вступати в одностатеві шлюби
    Згідно з чинною редакцією Конституції Нідерландів, бути спадкоємцем короля або королеви може тільки «законний нащадок»
    фото key-journal.com

    Прем'єр Рютте написав лист, адресований парламенту, в якому заявив, що «часи тепер інші»

    У Нідерландах членам монарших родин дозволили вступати в одностатеві шлюби і не втрачати через це ні свій титул, ні права на трон. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, пише Sky News.

    Рютте відповідав на питання парламенту, які виникли через недавню книгу Amalia Duty Calls. У ній стверджувалося, що старі закони, мабуть, виключають можливість одностатевої пари на троні, попри те, що одностатеві шлюби є законними в Нідерландах з 2001 року.

    Прем'єр Рютте написав лист, адресований парламенту, в якому заявив, що «часи тепер інші».

    «Кабінет міністрів не вважає, що спадкоємець престолу або монарх повинен відмовитися від титулу, якщо він або вона побажає одружитися на людині своєї статі», – цитує видання Рютте.

    Як зазначає BBC News, попри заяву Кабінету міністрів про можливість одностатевих шлюбів у королівській родині, невідомо, чи могла б дитина, що з'явилася в такому союзі, успадковувати престол. Особливо в разі усиновлення або донорства.

    При виникненні такої ситуації це питання буде розглянуто парламентом Нідерландів, який, в тому числі займається схваленням шлюбів королівської сім'ї, зазначив Рютте.

    Згідно з чинною редакцією Конституції Нідерландів, бути спадкоємцем короля або королеви може тільки «законний нащадок».

    На практиці це означає, що крон-принцеса Катаріна-Амалія, якій зараз 17 років, в майбутньому може одружитися, а не вийти заміж.

    Нагадаємо, понад 60% учасників референдуму в Швейцарії, за попередніми підсумками голосування, підтримали ініціативу «шлюб для всіх», що передбачає легалізацію в країні одностатевих союзів.

    У вересні Європарламент закликав країни ЄС визнати одностатеві шлюби.

    Нагадаємо, Угорщина хоче заборонити ЛГБТ-контент для дітей.

    Крім того, у липні з українських бібліотек почали вилучати книгу про одностатеві стосунки принцес.

    Також відомо, що ЄС позбавить Польщу грошей через обмеження прав геїв.

    Теги: ЄС Європарламент Нідерланди одностатеві шлюби
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    У Нідерландах монархам дозволили вступати в одностатеві шлюби