Німеччина запустить «біополіцію» для перевірки сміттєвих баків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Німеччина запустить «біополіцію» для перевірки сміттєвих баків
Перевірки проводитимуть самі співробітники, які забирають контейнери зі сміттям
фото:bild

Головна мета влади – скоротити кількість пластику та інших відходів у компості

З 15 вересня в Німеччині почалися масові перевірки біосміттєвих контейнерів. Більше сотні компаній із вивезення відходів оголосили, що стежитимуть за тим, щоб мешканці правильно сортували органічні відходи. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Приводом стала нова екологічна норма, яка набула чинності навесні: тепер у біоcмітті має бути не більше трьох відсотків сторонніх домішок та максимум один відсоток пластику. 

Перевірки проводитимуть самі співробітники, які забирають контейнери зі сміттям. У деяких районах сміттєвози оснащені датчиками, що визначають неправильно відсортоване сміття.

На порушників чекають санкції: десь бак просто не вивезуть і залишать до пересортування, а десь виставлять рахунок за спеціальний вивіз – наприклад, у Баден-Вюртемберг він коштує майже 84 євро за стандартний контейнер. В окремих містах при повторних порушеннях можуть порушити справу про адміністративне правопорушення.

Головна мета влади – скоротити кількість пластику та інших відходів у компості. Жителям нагадують, що в цей бак, наприклад, йдуть овочеві та фруктові очищення, залишки їжі, чайні пакетики, кавова гуща, шкаралупа яєць, але в жодному разі не собачі чи котячі екскременти – вони можуть містити паразитів, яких компостування не знищує.

Нагадаємо, Деснянська окружна прокуратура міста Києва через суд хоче зобов’язати Київську міську державну адміністрацію (КМДА) ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище на Троєщині. Йдеться про засмічені ділянки вздовж вулиці Пухівської, загальна площа яких становить понад 4,7 гектара. 

Теги: Німеччина сміття

