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Правоохоронці встановили майже 500 осіб, які вчиняли підпали і готували теракти біля ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці встановили майже 500 осіб, які вчиняли підпали і готували теракти біля ТЦК
СБУ затримала російського агента, який здійснив теракт біля ТЦК у Павлограді
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Виконавців для підривів спецслужби Росії вербують через месенджери й інтернет-спільноти швидкого заробітку

Починаючи з 2024 року Служба безпеки разом із Національною поліцією встановила 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів «Укрзалізниці» і встановлювали саморобні вибухові пристрої, готуючи теракти. Про це повідомив перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко.

«Затримання злочинців Службою безпеки та Нацполіцією відбувається буквально «по гарячих слідах» у режимі 24/7. І наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця», ‒ сказав він.

СБУ намагається спрацьовувати на випередження і завчасно протидіяти розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ.

«Ми розуміємо, що ворог обирає ці обʼєкти не випадково», ‒ каже Андрущенко, додавши, що терактами щодо військових російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію, зокрема, дискредитувати діяльність ТЦК, зірвати мобілізацію, посіяти недовіру громадян до Сил оборони.

Посадовець також повідомив про нову тактику російських сил: влаштовувати дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, ще перебуває поруч.

«Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші», – додає він.

За словами Андрущенка, виконавців для підривів спецслужби Росії вербують через месенджери й інтернет-спільноти швидкого заробітку, а на співпрацю частіше погоджується молодь або безробітні, яким надалі куратори повідомляють локацію для вчинення теракту і місце зберігання саморобного вибухового пристрою, який готує інша група агентів.

Андрущенко наголосив, що підриви будівель ТЦК й інших обʼєктів ‒ це серйозні злочини, які Кримінальний кодекс України класифікує як терористичний акт, вони караються 15 роками тюрми або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.

Як повідомлялося, у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок інциденту загинув чоловік, який нібито прийшов передати речі військовому.

До слова, поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді. 

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Теги: СБУ Національна поліція України теракт ТЦК російські агенти

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