У Новій Зеландії після терактів провели викуп зброї у населення



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Процедура викупу зброї у Новій Зеландії

До 20 грудня 2019 року заплановано ще близько 250 аналогічних заходів

Влада Нової Зеландії вперше після терактів провела викуп зброї у населення, зокрема, 169 осіб склали 224 одиниці зброї та комплектуючих, за які в перерахунку сумарно отримали близько 260 тис. євро.

Про це повідомляє DW.

За даними поліції округу Кентербері, до 20 грудня 2019 року заплановано ще близько 250 аналогічних заходів.

Уряд країни в кінці червня виділив в перерахунку близько 121 млн євро на викуп напівавтоматичної зброї у населення. Гроші призначаються тим, хто в свій час придбав зброю законним чином.

Власникам будуть повернуто до 95 відсотків закупівельної ціни. Для тих, хто володіє зброєю на нелегальних підставах, передбачена амністія, якщо такі особи з'являться в поліцію добровільно.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.

У травні поліція Нової Зеландії висунула офіційні звинувачення теракту тероризмі Брентону Тарранту.