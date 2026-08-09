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У Молдові прогримів вибух, поліція знайшла уламки бойового дрона

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Молдові прогримів вибух, поліція знайшла уламки бойового дрона
Село Крокмаз, поблизу якого виявили уламки бойового безпілотника
фото (ілюстративне): lower-dniester.org

Після вибуху поблизу села Крокмаз спалахнула суха рослинність, постраждалих немає

У районі Штефан-Воде в Молдові вдень 9 серпня пролунав вибух. На місці події правоохоронці попередньо виявили уламки бойового безпілотника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NewsMaker.

Близько 13:20 поліція отримала повідомлення про вибух поблизу населеного пункту Крокмаз. Після нього зайнялася суха рослинність. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили фрагменти, що, за попередніми даними, можуть належати бойовому безпілотнику. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують пожежу та встановлюють усі обставини події. Вибухотехніки мають провести технічну експертизу знайдених уламків.

Зазначимо, що це вже не перший подібний випадок у Молдові за останні дні. 5 серпня у Кагульському районі Молдови було виявлено фрагменти російського безпілотника «Герань-2». Усі виявлені фрагменти та інші об’єкти, що мають значення, задокументовано та вилучено для проведення необхідних експертиз.

Раніше міністерство оборони Молдови підрахувало, що за майже чотири з половиною роки повномасштабної війни Росії проти України повітряний простір їхньої країни незаконно перетнули 60 російських та іранських ракет і безпілотників. 

Російські дрони пролітали практично над усією територією країни, однак найбільше таких випадків зафіксували в районах поблизу українського кордону. Щонайменше 12 інцидентів стосувалися безпілотників або їхніх уламків, оснащених вибухівкою.

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Теги: Молдова безпілотник дрон вибух пожежа

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