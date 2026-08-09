Заява президента Польщі розлютила Росію

Марія Захарова через промову Навроцького накинулася на Варшаву з погрозами

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова в істериці через заяву президента Кароля Навроцького про те, що Польща буде допомагати Україні «там, де б’ють московитів». Вона накинулася на Варшаву з погрозами. У МЗС Польщі Захаровій порадили подивитися на дії Москви. Як інформує «Главком», про це написав речник МЗС Польщі Мацей Вевюр.

«Марія Захарова знову погрожує Польщі. Як завжди, час для фактів. Росія має територію в 55 разів більшу за Польщу, потужні родовища та в чотири рази більше населення. Та доки Польща дбає про добробут своїх громадян, у Росії основою соціальної політики стають пайки та труни. Ми не відправляємо солдатів на фронт, де тривалість життя становить близько 30 хвилин. А наші політики сперечаються один з одним навіть стоячи біля відчинених вікон… ось де демократія», – зазначив Вевюр.

Речник дипломатичного відомства вкотре наголосив, що агресор у війні в Україні є Росія. Він поспівчував країнам, які межуть із РФ – «державою, від якої доводиться готуватися до оборони».

«Вона просто забуває, що саме Росія погрожує та атакує своїх сусідів, чи то збройними, чи гібридними методами. Усі б воліли мати сусіда-державу, з яким можна торгувати, сперечатися та дискутувати, а не агресора, від якого доводиться готуватися до оборони. Замість того, щоб знову шукати винних у Варшаві, час звернутися до Москви, пані Захарова!», – підсумував він.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький 6 серпня у промові до річниці висловив підтримку Україні, сказавши, що Київ може розраховувати на допомогу там, «де б’ють московитів». Він наголосив, що успіх українських сил є у стратегічних інтересах Польщі.

У МЗС РФ відреагували у традиційній манері – погрозою. Речниця відомства нагадала Варшаві, що Росія і Польща мають спільний кордон. А Навроцького назвала «гданським музейником».

Раніше Кароль Навроцький заявив, що Польща та Україна повинні продовжувати діалог і співпрацю, незважаючи на історичні розбіжності. За його словами, обидві держави мають спільну загрозу у вигляді Росії, що вимагає збереження партнерських відносин.