У Пекіні зафіксовано перший випадок зараження «Омікроном»

За три тижні до Олімпіади медики виявили хворого на новий штам коронавірусу

Перший випадок зараження штамом коронавірусу «Омікрон» зафіксовано у Пекіні. Про це повідомляє Global Times.

Зазначається, що пацієнт не мав контакту з жодним іншим підтвердженим випадком хвороби та не виїжджав за місто протягом останніх 14 днів. Інфікована особа живе та працює в міському районі Хайдянь і, як повідомляється, почала відчувати появу симптомів у четвер, перш ніж здати тест у п’ятницю.

Втім, у двох людей, які проживають з пацієнтом, тест на коронавірус негативний. Водночас 15 осіб, що були у контакті з інфікованим, відправили на ізоляцію.

Згідно з офіційним повідомленням, інфікована особа напередодні відвідала декілька розважальних закладів, зокрема торговельні заклади, кафе, і навіть побувала на токшоу.

Нагадаємо, Олімпійський комітет Швейцарії закликав перенести Ігри в Пекіні.

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