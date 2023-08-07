У Підмосков'ї будують «секретний об'єкт»: в місцевих почалася паніка

Кілька тижнів тому місцеві жителі багатоповерхівки помітили тріщини на стінах своїх квартир і коли вони намагалися піднятися на дах, їм перешкодив невідомий чоловік

Мешканці одного з багатоповерхових будинків у підмосковному Красногорську заявляють про початок будівництва «секретного об'єкта» на даху. Про це пише російське видання.

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Згідно з повідомленням, цей 23-поверховий будинок розташований на березі Москви-ріки, всього за кілометр від адміністрації губернатора Московської області. Недалеко від нього також знаходиться гірськолижний комплекс «Сніжком», а по іншу сторону річки розташоване елітне котеджне селище Береста, де проживає співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну.

Кілька тижнів тому місцеві жителі помітили тріщини на стінах своїх квартир. Коли вони намагалися піднятися на дах, їм перешкодив невідомий чоловік. Внаслідок цього виникли питання та спекуляції стосовно характеру «секретного об'єкта» і наслідків будівництва на даху будинку.

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Згідно з інформацією зазначеного видання, було проведено ряд технічних робіт на технічному поверсі, зокрема, додатково обладнали комунікації та облаштували нову кімнату. Також на даху були побудовані оглядові будки, які забезпечені захистом від вітру і мають вогнегасники. Самі будки обгороджені профнастилом, а зверху - оргскло.

Після того, як мешканці одного з будинків в Красногорську звернулися до поліції зі скаргами, на місце події прибув начальник управління з розвитку територій Павшинської заплави, Володимир Леонов. Він наказав мешканцям не розголошувати інформацію про будівництво і сказав: «Ви тільки тихіше, тільки тихіше».

Спочатку у представників адміністрації були різні версії стосовно того, що відбувається на даху будинку. Починаючи від того, що там встановлено телекомунікаційне обладнання, а закінчуючи тим, що проводяться заходи для запобігання надзвичайним ситуаціям.

Мешканців не пускають на загальнобудинкову територію

На даху з'явилася кімната з усіма комунікаціями, перед якою організували пост для охоронців

Місцеві жителі помітили, що по стінах квартир пішли тріщини

«Ми усвідомлюємо час, в якому живемо, і ці заходи призначені для забезпечення безпеки. Я розумію, що ви представник ЗМІ, але ми повинні бути обережними в розголошенні інформації щодо нашої державної організації... Ми повинні думати про інтереси нашої країни», - повідомили представники міської адміністрації журналістам.

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За словами місцевої мешканки, один з будівельників сказав їй, що подібні об'єкти зведуть на всіх висотних будинках. Інша каже, що дах «окупували мігранти», а силовиків вони не бачили. Частина жителів вважає, що на дах встановлюють систему ППО, інші - бояться «випромінювання». Зазначається, що поліцейські перестали приїжджати на їхні виклики.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня у Москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон долетів до тієї ж вежі, що й попереднього разу. У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі вежі IQ-Квартал «Москва-Сіті» знаходиться міністерство економічного розвитку.