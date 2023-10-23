У Польщі чоловік напав на американську баскетболістку

Мікайла Коулінг була побита після матчу Кубка Європи в середу

Спортсменку побив охоронець в одному з нічних клубів Гданська

У місті Гданськ в Польщі після матчу Єврокубка була побита темношкіра американська баскетболістка вищої ліги Мікайла Коулінг. На неї напав охоронець в нічному клубі. Про це пише Польське агентство преси (PAP).

Будь ласка, читайте текст після реклами

27-річна темношкіра американка була побита після матчу Кубка Європи в середу. Після перемоги її клубу, жінка й декілька інших гравців вирушили до одного з клубів Гданська на вечірку.

Зазначається, що охоронець біля жіночого туалету кілька разів вдарив американку по обличчю. Коли та впала, то чоловік почав бити її ногами по голові. Через це в спортсменки зламана орбітальна кістка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зловмисника затримали. Повідомляється, що 48-річний чоловік раніше вже притягався до відповідальності за подібні злочини. За нанесення тілесних ушкоджень в умовах рецидиву чоловіку загрожує до 7,5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Познань в Польщі невідомий чоловік напав з ножем на групу вихованців дитячого садка.

Раніше повідомлялося, що у Польщі судитимуть подружжя з України. Їх підозрюють у катуванні та зґвалтуванні сина Данила, якому 2,5 років.