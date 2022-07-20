Чому важливо закінчити війну з Росією до зими, - роз'яснення ОП

Щоб досягти мети українська армія потребує більшої кількості зброї

Для України дуже важливо закінчити війну до холодів і не входити з нею в зиму, оскільки російські війська будуть мати більше часу зміцнити свої позиції. Про це заявив глава офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю НВ.

Для швидкої перемоги над ворогом Україні потрібне сучасне озброєння.

«Сьогодні наша основна мета – це перемога. Сьогодні ми розглядаємо тільки цю мету. Для цього нам потрібно, щоб наші військові мали усе, що їм необхідно. Вони мають свій характер, вони мають свій професіоналізм. Вони усе мають, окрім достатнього оснащення, достатньої зброї. Основне завдання ленд-лізу – щоб ми отримали усе вчасно. Для нас дуже важливо, не входити в зиму. Після зими, коли росіяни будуть мати більше часу окопатися, безумовно, буде важче. Вони нас в це тягнуть. Для нас дуже важливо не дати їм таку можливість», – підкреслив керівник офісу Президента.

Єрмак додав, що на сьогодні влада України має розуміння, що потрібно робити, щоб якнайшвидше закінчити війну. Проте найголовніше – зберегти життя людей.

«У нас є велике бажання і в нас є абсолютне розуміння, що це треба робити. Але це тема, за якою стоять життя людей. Тому є бажання, є абсолютне розуміння, що це треба зробити – і на цьому крапка. Давайте краще порадіємо, якщо це відбудеться. Наша мета – точно деокупація усіх наших територій. Але це важка робота. Коли проти тебе ворог, у якого набагато більше і зброї, і людей. Ми повинні перемогти, при цьому зберегти як можна більше наших людей», – зауважив Єрмак.

Нагадаємо, Збройні сили України вже звільнили від окупантів майже половину захоплених населених пунктів. В окупації знаходиться ще понад 2500 населених пунктів.

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.

Також за інформацією міністра оборони під час битви за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області українські військові знищили близько 11 тис. окупантів.







