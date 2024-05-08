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Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе
«Укроборонпром» залучив до розробки нових видів озброєнь велику кількість приватних підприємств-розробників та науковців
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Камишін: «Те, що на Росії вибухає, – то все наше»

Україна наздогнала країну-агресорку щодо кількості виробництва безпілотників, схожих на «шахеди». Про це в інтерв’ю Арміяinform заявив генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.  

«У нас уже підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів – приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому ми підписуємо ліцензійну угоду і до виробництва залучаються наші підприємства», – розповів він.

Сметанін наголосив, що у 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників.

«Те, що на Росії вибухає, – то все наше», – наводить видання слова міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Гендиректор «Укроборонпрому» додав, що для розробки нових видів озброєнь залучено велику кількість приватних підприємств-розробників, науковців. «Є розробки більш інноваційні, є такі, що відповідають завтрашньому дню», – підкреслив Сметанін і додав, що існує потреба у терміновому нарощуванні виробництва.

Нагадаємо, Україна збільшує випуск дронів дальньої дії, які можуть допомогти ЗСУ обійти обмеження на використання зброї, отриманої від країн Заходу, для ударів по російській території. Джерела Wall Street Journal зазначають, що вже до середини поточного року в країні вироблятимуть близько 500 дронів щомісяця.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».

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Теги: Україна Герман Сметанін безпілотник росія

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