Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Росії різко скочили ціни на бензин після удару безпілотників по нафтопереробних заводах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії різко скочили ціни на бензин після удару безпілотників по нафтопереробних заводах
За день ціна бензину в Росії А-95 зросла ще на 1,88% – до 60,57 тис. рублів за тонну
фото з відкритих джерел

Вартість бензину марки А-95 за підсумками торгів 13 березня піднялася вище 60 тис. рублів за тонну вперше з кінця вересня 2023 року

На російській біржі продовжує зростати Вартість бензину після того, як два великих нафтопереробних заводи вимушено призупинили роботу після атак дронів. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на дані Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі.

Вартість бензину марки А-95 за підсумками торгів 13 березня піднялася вище 60 тис. рублів за тонну вперше з кінця вересня 2023 року.

За день ціна бензину А-95» зросла ще на 1,88% – до 60,57 тис. рублів за тонну. Востаннє вартість цього виду палива піднімалася вище за 60 тис. рублів за тонну 29 вересня 2023 року. Тоді ціни на бензин у Росії рекордно зросли через зміни до системи дотацій вартості палива на внутрішньому ринку, а російський президент Володимир Путін публічно переклав відповідальність за це на уряд.

«Водночас бензин «А-92 13 березня подорожчав на 1,31% – до 48,18 тис. рублів за тонну.

Також на 0,79-1,69% за день зросли ціни на різні види дизпалива та мазут.

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). 

Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Раніше повідомлялося, що у Рязані трьома безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти». БПЛА потрапили до цехів, де розгорілася пожежа. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що пожежа на нафтозаводі сталася після атаки.

Теги: бензин топливо нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ккомпанія «Роснафта» не змогла укласти довгострокові контракти з найбільшими нафтопереробними заводами Індії
Один з головних покупців російської нафти відмовився від контрактів із РФ – ЗМІ
7 березня, 09:11
Доходи Росії в лютому зросли на понад 80% порівняно з минулим роком
Bloomberg: Росія збільшила доходи від продажу нафти й газу попри санкції
6 березня, 02:50
Це вже друге падіння БПЛА на територію «Петербурзького нафтового терміналу»
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»
4 березня, 09:59
Нова Зеландія ввела санкції проти ще 61 російської фізичної та юридичної особи
Нова Зеландія ввела нові санкції проти Росії
29 лютого, 09:18
Росія встановила чотиримісячний рекорд з експорту нафти – Bloomberg
Росія встановила чотиримісячний рекорд з експорту нафти – Bloomberg
28 лютого, 05:20
Торік ЄС закупив близько 35 млн барелів очищеного палива, яке щонайменше частково походить з Росії
РФ отримала €1 млрд від купівлі палива Євросоюзом
23 лютого, 22:04
Причиною смерті Івана Сєчина у РФ назвали «відірваний тромб»
У Росії знайдено мертвим сина голови найбільшої нафтогазової компанії
20 лютого, 11:04
Танкери, пов’язані з торгівлею російською нафтою, зупинилися після санкцій США
«Тіньовий флот» Путіна йде на дно: десятки нафтових танкерів зупинили роботу після санкцій США
14 лютого, 10:20
Російське судно NS Leader потрапило під санкції США
Російський нафтовий флот скоротився майже вдвічі через санкції – Bloomberg
13 лютого, 15:06

Економіка

Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію
Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни
Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни
У Росії різко скочили ціни на бензин після удару безпілотників по нафтопереробних заводах
У Росії різко скочили ціни на бензин після удару безпілотників по нафтопереробних заводах
Поляки відновили блокаду одного з пунктів пропуску, який нещодавно розблокували
Поляки відновили блокаду одного з пунктів пропуску, який нещодавно розблокували
У Німеччині мільйони підприємств, що становлять основу економіки, можуть бути закриті – Bloomberg
У Німеччині мільйони підприємств, що становлять основу економіки, можуть бути закриті – Bloomberg
Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна
Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
9839
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
3250
Нова допомога від США. Стало відомо, яку зброю отримає Україна
3210
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
2727
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення
2284
США готують перший за кілька місяців пакет допомоги Україні на $400 млн – ЗМІ

Новини

Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Сьогодні, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Сьогодні, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua