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Зеленський пояснив, як Путін хоче використати теракт під Москвою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, як Путін хоче використати теракт під Москвою
За словами Зеленського, Путін використовує теракт у «Крокусі» для максимального об'єднання росіян
фото з відкритих джерел

Ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина

Диктатор Володимир Путін використовує нещодавній теракт під Москвою з єдиною метою. Він хоче виправдати, що «України не існує». Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Cbs News.

За словами Зеленського, зміна уваги всього світу – це не все, чим намагався скористатися диктатор Володимир Путін. Для нього не стало сюрпризом, коли Путін спробував звинуватити Україну в нібито причетності до нещодавнього теракту під Москвою.

Відповідальність за нього на себе взяла ІДІЛ, а офіційні особи США кажуть, що немає нічого, що могло б поставити під сумнів це твердження. Зеленський назвав інсинуації Путіна «сміховинними».

«Навіть після того, як ІДІЛ взяла на себе відповідальність!» – сказав він.

Президент сказав, що Путіна не хвилює, чи це терористичний акт, чи це економічний акт, чи це нафтова промисловість, чи будь-яка з цих сфер. За словами глави України, Путін використовує теракт у «Крокусі» для максимального об'єднання свого суспільства.

«Він використовує все це тільки з однією метою – виправдати, що «України не існує», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

До слова, Росія знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» ще з 15 лютого.

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Теги: Москва Володимир Зеленський президент путін теракт

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