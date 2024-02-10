Що відбувається з російською економікою

Євросоюз розкритикував уряди країн-членів блоку за постачання заборонених товарів до росії

Інформація щодо поточних втрат рф внаслідок санкцій:

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1

Країни G7 мають намір обмежити можливість росії використовувати тіньовий флот для обходу цінових обмежень на нафту. Про це повідомила керівник відділу в управлінні щодо здійснення фінансових санкцій Великобританії (OFSI) Ольга Димитреску.

«Ми ускладнимо росії використання її тіньового флоту, що, у свою чергу, призведе до повернення більшого обсягу у флот G7, де постачальники послуг дотримуються обмежень».

За її словами, у другому кварталі 2024 року очікується вжиття заходів, які посилюють обхід обмежень цін на російську нафту.

2

Євросоюз розкритикував уряди країн-членів блоку за постачання заборонених товарів до росії, зажадав терміново їх припинити та взяти під контроль лазівки у санкціях.

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У листі, розісланому напередодні, Європейська комісія попередила країни про необхідність «негайних, узгоджених та рішучих дій» щодо ухиляння компаній від санкцій проти росії.

Хоча самі санкції узгоджуються на рівні ЄС, за їхнє застосування відповідають уряди, за якими стежить комісія.

Вона зараз вивчає можливість створення органу забезпечення дотримання санкцій, фактично відбираючи цю роботу в урядів.

Товари, що потрапили під санкції, з Євросоюзу потрапляють до росії, проходячи спочатку через країни, що не входять до ЄС, а потім реекспортуються в рф через дочірні підприємства європейських компаній, які працюють за межами блоку.

Зазвичай це предмети та технології, які не є зброєю, але можуть бути використані у військових цілях та потрапити на поле бою.

У листі йдеться, що експорт заборонених товарів з Євросоюзу до країн, що не входять до ЄС, зріс із 3 мільярдів євро до початку конфлікту в Україні до 5,6 мільярда євро до середини 2023 року.

3

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти близько 55 компаній і понад 60 осіб у рамках нового пакету заходів до двох років з моменту вторгнення росії в Україну.

Обмеження стосуватимуться окремих осіб і фірм, які займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій і електроніки , які використовуються російськими оборонними компаніями для створення озброєнь.

Пропозиції також стосуватимуться транспортних компаній, які забезпечували транспортування та логістику для доставки боєприпасів із Північної Кореї до росії.

4

ЄС може розглянути санкції проти журналіста Такера Карлсона за інтерв'ю із путіним.

Колишній депутат ЄП Луїс Гарікано погодився з думкою колеги Гі Верхофстадта, заявивши, що Карлсон не є репортером, а став «пропагандистом».

Колишній прем'єр-міністр Бельгії та нинішній член ЄП Гі Верхофстадт закликав ЄС розглянути можливість запровадження «заборони на поїздки» щодо Карлсона, якого назвав «рупором» путіна та колишнього президента США Дональда Трампа.

5

Китай вперше за 20 років втратив лідерство в імпорті товарів до США.

Торік найбільшим імпортером із часткою понад 15% у всьому американському імпорті стала Мексика.

Китай торік уперше за понад два десятиріччя поступився першим місцем в імпорті товарів до США.

У 2023 році найбільшим імпортером із часткою понад 15% у всьому американському імпорті стала Мексика. Поставки звідти зросли на 5% порівняно з роком раніше й досягли $475 мільярдів.

Вартість китайського імпорту впала на 20% до $427 мільярдів, а його частка в імпорті США скоротилась до майже 14%.

Мексиканські товари, імпортовані до Сполучених Штатів, востаннє перевищували вартість китайського імпорту в 2002 році, а від 2008-го й до 2022 року Китай впевнено утримував першість у товарному імпорті до США.

6

Тайвань розширив список обмежень на експорт до росії та білорусі товарів високих технологій на 77 пунктів, щоб перешкоджати їх використанню у військових цілях, обмеження набудуть чинності 8 березня, повідомило міністерство економіки острова.

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Список включає електромеханічні верстати, обробні центри, токарні, фрезерні, шліфувальні верстати тощо.

Тайванським виробникам також необхідно буде заручитися гарантією таких країн, як Туреччина, ОАЕ, країни Центральної Азії, що вони не будуть переправляти свої товари до росії та білорусі.

7

Німеччина розглядає націоналізацію філії «Роснєфті» в країні.

Компанію «Rosneft Deutschland», яка після вторгнення рф в Україну перебуває під «довірчим контролем» уряду Німеччини, можуть націоналізувати повноцінно. «Роснєфть» володіє мажоритарним пакетом акцій бранденбурзького нафтопереробного заводу PCK у Шведті.

Близько 54 відсотків акцій наразі перебувають під контролем федерального уряду – у так званій довірчій адміністрації.

Метою було зберегти завод, який десятиліттями заправлявся російською нафтою і є дуже важливим, адже постачає основну частину авіаційного палива для аеропорту в Берліні та бензину для автомобілів у цьому регіонів. Термін «довірчого контролю» спливає 10 березня, тому до того часу уряд має остаточно прийняти рішення щодо «Rosneft Deutschland».

Існує також ризик, що «Rosneft Deutschland» більше не зможе виконувати свій мандат на постачання заводу PCK без подальших дій уряду.

8

Німецька енергетична компанія VNG AG підписала угоду про перше в країні постачання трубопроводного газу від алжирського державного енергетичного гіганта Sonatrach.

Німеччина намагається знайти альтернативні постачання після того, як колишній головний постачальник росія обмежила постачання після війни в Україні.

Країна переважно заповнила дефіцит за рахунок скрапленого газу.

Згідно з останніми даними, на Алжир припадає близько 14% загального імпорту до Європейського Союзу трубопроводного газу та ЗПГ.

Алжир транспортує газ трубопроводами до Південної Європи, а ЗПГ – по всьому континенту.

9

Італійський збройовий виробник Beretta досі експортує в росію стрілецьку зброю.

Продукцію використовують не лише спортсмени – розслідування The Insider.

Здебільшого це мисливські рушниці, але серед них є сотні напівавтоматичних гвинтівок і пістолетів, які перебувають на озброєнні армії та поліції.

А поставлені італійською компанією фінські гвинтівки використовують російські снайпери, які воюють в Україні.

У листопаді 2023 року видання Correctiv виявило, що від початку повномасштабної війни в росію завезли понад сім тисяч одиниць зброї та понад вісім мільйонів набоїв, вироблених у ЄС і США.

Хоча прямі поставки Beretta припинилися в лютому 2022 року, митні дані, зібрані агрегатором ImportGenius, свідчать, що виробник, що належить Beretta, продає зброю турецькому посереднику, а російський імпортер, що належить Beretta, її безперешкодно отримує.

10

Хакери з Північної Кореї могли викрасти $3 млрд за допомогою кібератак, які Пхеньян згодом направив на розвиток ядерної програми. Про це йдеться у неопублікованій доповіді спостерігачів Організації Об'єднаних Націй (ООН) за санкціями, пише Reuters із посиланням на документ.

За даними спостерігачів, у період з 2017 по 2023 рік північнокорейські хакерські угруповання, які підпорядковуються Генеральному бюро розвідки КНДР, здійснили щонайменше 58 кібератак на компанії, пов'язані з криптовалютою.

При цьому вони досі продовжують це робити, а також ведуть підривну діяльність проти іноземних оборонних компаній та ланцюжків постачання критично важливих товарів.

Приблизно 50% від здобутих хакерами сум КНДР витрачає закупівлю компонентів для ракетної програми.

З 2006 року вона перебуває під санкціями ООН, які Рада неодноразово посилювала, намагаючись припинити фінансування її розробки зброї масового знищення (ЗМЗ).

11

Росіяни за рік вивели із країни 3,6 трильйона рублів.

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Сума валютних транскордонних нетто-переказів фізичних осіб (з росії мінус до росії) за 2023 р. склала у перерахунку на долари $27,8 млрд.

За середньорічним курсом 85,81 руб./$ це майже 2,4 трлн руб.

Ще понад 1,2 трильйона росіяни відправили за кордон у рублях.

Загалом виходить понад 3,6 трильйона рублів.

Найбільше переводять за кордон токсичні долари (46,3%) та євро (26,7%). Юань, що став найпопулярнішою в країні валютою, далеко позаду – 7,4%, приблизно стільки ж переказують в японських ієнах (7,2%) і 12,4% – в інших валютах.

Кошти, переведені росіянами на рахунки іноземних банках, під час війни збільшилися з 2,4 до 6,6 трлн руб. (на 1 грудня 2023 р.).

12

Кіпрський банк Hellenic масово закриває рахунки росіянам.

Йдеться про громадян із «кіпрськими документами», які не є податковими резидентами рф.

Також закриття рахунків торкнулося їхніх операційних компаній.

Раніше кредитна організація повідомила про намір дотримуватись санкцій проти рф.

Моніторинг клієнтів також посилився, транзакції суворо відстежуються та перевіряються.

Минулого квітня про закриття рахунків 4000 росіян повідомив інший великий банк Кіпру – Bank of Cyprus.

Після анексії Криму, у період з 2014 по 2022 рік, кіпрські банки закрили рахунки 82% клієнтам із рф.

Обсяг депозитів зменшитись вчетверо – на 76%. Загалом відмову в банківському обслуговуванні отримали 60 тисяч фізичних та юридичних осіб, переважно пов'язаних із рф.

Обсяг «вигнаних» з Кіпру коштів влада оцінила в 43,5 млрд євро.

13

Міністерство фінансів США у четвер ввело санкції проти трьох компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів та одного танкера, зареєстрованого в Ліберії, за порушення запровадженого західними країнами обмеження цін на російську нафту.

Санкції були введені проти компаній, що базуються в ОАЕ Zeenit Supply and Trading DMCC, Talassa Shipping DMCC і Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, а також проти нафтового танкера NS Leader, що ходить під прапором Ліберії.

14

США з 1 березня заборонять імпорт із росії непромислових алмазів вагою від 1 карата, а з 1 вересня – від 0,5 карата, повідомляє Мінфін країни.

Заборона поширюється на алмази, які «були видобуті, вилучені, вироблені або виготовлені повністю або частково на території рф».

Також з березня США заборонять ввезення ювелірних виробів із діамантами та несортованих алмазів російського походження або експортованих із росії.

15

США наростили закупівлі урану в росії до рекордної суми.

$1,2 млрд склав у грошах експорт урану з росії до США в 2023 році.

Обсяг поставок на 43% перевищив рівень 2022 року, і це максимальний показник за всю історію випливає з даних служби статистики США.

Попередній максимум було зафіксовано 2010-го – $1,05 млрд.

У фізичному вираженні росія поставила США 702 т урану проти 588 т роком раніше (+19%).

16

Казахський Казтрансойл (КТО) у січні 2024 року поставив до Німеччини нафтопроводом Дружба 100.000 тонн казахстанської нафти.

«У 2024 році Казтрансойл планує відвантажити за системою магістральних нафтопроводів Транснафта за напрямом пункту здачі нафти Адамова застава для постачання Німеччини до 1,2 мільйона тонн казахстанської нафти», – йдеться у прес-релізі КТО.

У 2023 році експорт казахстанської нафти до Німеччини з ресурсів компанії Karachaganak Petroleum Operating (KPO) на НПЗ у Шведті становив 993 000 тонн.

17

Індія обговорює з росією придбання активів з видобутку нафти в рф, – міністр нафти і природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі.

«Є російські компанії, зацікавлені в розширенні участі в нашому переробному виробництві. Є індійські компанії, які бажають придбати активи з видобутку нафти в росії»,– сказав Пурі на полях міжнародного форуму India Energy Week 2024.

18

НАЗК додало до спонсорів війни американську Allied Mineral Products.

Компанія продовжує працювати у рф, утримувати там свої виробничі потужності та сплачувати податки на сотні тисяч доларів до бюджету держави-агресора.

Allied Mineral Products, LLC у росії представлена ТОВ «Аллайд минерал продактс рус».

В 2022 році вона сплатила податків до бюджету РФ на 772 тисяч доларів.

А з квітня 2022 року імпортувала до росії продукції загальною вартістю 3,5 мільйона доларів.

Компанія продовжує працювати в рф, виробництво ТОВ «Аллайд минерал продактс рус» розташоване у спеціальній економічній зоні «Алабуга» (РФ, Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА «Shahed-136.

19

Після купівлі російської частини «Яндекс», контроль Кремля над компанією значно посилився.