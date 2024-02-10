Що відбувається з російською економікою
Євросоюз розкритикував уряди країн-членів блоку за постачання заборонених товарів до росії
Інформація щодо поточних втрат рф внаслідок санкцій:
1
Країни G7 мають намір обмежити можливість росії використовувати тіньовий флот для обходу цінових обмежень на нафту. Про це повідомила керівник відділу в управлінні щодо здійснення фінансових санкцій Великобританії (OFSI) Ольга Димитреску.
- «Ми ускладнимо росії використання її тіньового флоту, що, у свою чергу, призведе до повернення більшого обсягу у флот G7, де постачальники послуг дотримуються обмежень».
- За її словами, у другому кварталі 2024 року очікується вжиття заходів, які посилюють обхід обмежень цін на російську нафту.
2
Євросоюз розкритикував уряди країн-членів блоку за постачання заборонених товарів до росії, зажадав терміново їх припинити та взяти під контроль лазівки у санкціях.
- У листі, розісланому напередодні, Європейська комісія попередила країни про необхідність «негайних, узгоджених та рішучих дій» щодо ухиляння компаній від санкцій проти росії.
- Хоча самі санкції узгоджуються на рівні ЄС, за їхнє застосування відповідають уряди, за якими стежить комісія.
- Вона зараз вивчає можливість створення органу забезпечення дотримання санкцій, фактично відбираючи цю роботу в урядів.
- Товари, що потрапили під санкції, з Євросоюзу потрапляють до росії, проходячи спочатку через країни, що не входять до ЄС, а потім реекспортуються в рф через дочірні підприємства європейських компаній, які працюють за межами блоку.
- Зазвичай це предмети та технології, які не є зброєю, але можуть бути використані у військових цілях та потрапити на поле бою.
- У листі йдеться, що експорт заборонених товарів з Євросоюзу до країн, що не входять до ЄС, зріс із 3 мільярдів євро до початку конфлікту в Україні до 5,6 мільярда євро до середини 2023 року.
3
Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти близько 55 компаній і понад 60 осіб у рамках нового пакету заходів до двох років з моменту вторгнення росії в Україну.
- Обмеження стосуватимуться окремих осіб і фірм, які займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій і електроніки , які використовуються російськими оборонними компаніями для створення озброєнь.
- Пропозиції також стосуватимуться транспортних компаній, які забезпечували транспортування та логістику для доставки боєприпасів із Північної Кореї до росії.
4
ЄС може розглянути санкції проти журналіста Такера Карлсона за інтерв'ю із путіним.
- Колишній депутат ЄП Луїс Гарікано погодився з думкою колеги Гі Верхофстадта, заявивши, що Карлсон не є репортером, а став «пропагандистом».
- Колишній прем'єр-міністр Бельгії та нинішній член ЄП Гі Верхофстадт закликав ЄС розглянути можливість запровадження «заборони на поїздки» щодо Карлсона, якого назвав «рупором» путіна та колишнього президента США Дональда Трампа.
5
Китай вперше за 20 років втратив лідерство в імпорті товарів до США.
- Торік найбільшим імпортером із часткою понад 15% у всьому американському імпорті стала Мексика.
- Китай торік уперше за понад два десятиріччя поступився першим місцем в імпорті товарів до США.
- У 2023 році найбільшим імпортером із часткою понад 15% у всьому американському імпорті стала Мексика. Поставки звідти зросли на 5% порівняно з роком раніше й досягли $475 мільярдів.
- Вартість китайського імпорту впала на 20% до $427 мільярдів, а його частка в імпорті США скоротилась до майже 14%.
- Мексиканські товари, імпортовані до Сполучених Штатів, востаннє перевищували вартість китайського імпорту в 2002 році, а від 2008-го й до 2022 року Китай впевнено утримував першість у товарному імпорті до США.
6
Тайвань розширив список обмежень на експорт до росії та білорусі товарів високих технологій на 77 пунктів, щоб перешкоджати їх використанню у військових цілях, обмеження набудуть чинності 8 березня, повідомило міністерство економіки острова.
- Список включає електромеханічні верстати, обробні центри, токарні, фрезерні, шліфувальні верстати тощо.
- Тайванським виробникам також необхідно буде заручитися гарантією таких країн, як Туреччина, ОАЕ, країни Центральної Азії, що вони не будуть переправляти свої товари до росії та білорусі.
7
Німеччина розглядає націоналізацію філії «Роснєфті» в країні.
- Компанію «Rosneft Deutschland», яка після вторгнення рф в Україну перебуває під «довірчим контролем» уряду Німеччини, можуть націоналізувати повноцінно. «Роснєфть» володіє мажоритарним пакетом акцій бранденбурзького нафтопереробного заводу PCK у Шведті.
- Близько 54 відсотків акцій наразі перебувають під контролем федерального уряду – у так званій довірчій адміністрації.
- Метою було зберегти завод, який десятиліттями заправлявся російською нафтою і є дуже важливим, адже постачає основну частину авіаційного палива для аеропорту в Берліні та бензину для автомобілів у цьому регіонів. Термін «довірчого контролю» спливає 10 березня, тому до того часу уряд має остаточно прийняти рішення щодо «Rosneft Deutschland».
- Існує також ризик, що «Rosneft Deutschland» більше не зможе виконувати свій мандат на постачання заводу PCK без подальших дій уряду.
8
Німецька енергетична компанія VNG AG підписала угоду про перше в країні постачання трубопроводного газу від алжирського державного енергетичного гіганта Sonatrach.
- Німеччина намагається знайти альтернативні постачання після того, як колишній головний постачальник росія обмежила постачання після війни в Україні.
- Країна переважно заповнила дефіцит за рахунок скрапленого газу.
- Згідно з останніми даними, на Алжир припадає близько 14% загального імпорту до Європейського Союзу трубопроводного газу та ЗПГ.
- Алжир транспортує газ трубопроводами до Південної Європи, а ЗПГ – по всьому континенту.
9
Італійський збройовий виробник Beretta досі експортує в росію стрілецьку зброю.
- Продукцію використовують не лише спортсмени – розслідування The Insider.
- Здебільшого це мисливські рушниці, але серед них є сотні напівавтоматичних гвинтівок і пістолетів, які перебувають на озброєнні армії та поліції.
- А поставлені італійською компанією фінські гвинтівки використовують російські снайпери, які воюють в Україні.
- У листопаді 2023 року видання Correctiv виявило, що від початку повномасштабної війни в росію завезли понад сім тисяч одиниць зброї та понад вісім мільйонів набоїв, вироблених у ЄС і США.
- Хоча прямі поставки Beretta припинилися в лютому 2022 року, митні дані, зібрані агрегатором ImportGenius, свідчать, що виробник, що належить Beretta, продає зброю турецькому посереднику, а російський імпортер, що належить Beretta, її безперешкодно отримує.
10
Хакери з Північної Кореї могли викрасти $3 млрд за допомогою кібератак, які Пхеньян згодом направив на розвиток ядерної програми. Про це йдеться у неопублікованій доповіді спостерігачів Організації Об'єднаних Націй (ООН) за санкціями, пише Reuters із посиланням на документ.
- За даними спостерігачів, у період з 2017 по 2023 рік північнокорейські хакерські угруповання, які підпорядковуються Генеральному бюро розвідки КНДР, здійснили щонайменше 58 кібератак на компанії, пов'язані з криптовалютою.
- При цьому вони досі продовжують це робити, а також ведуть підривну діяльність проти іноземних оборонних компаній та ланцюжків постачання критично важливих товарів.
- Приблизно 50% від здобутих хакерами сум КНДР витрачає закупівлю компонентів для ракетної програми.
- З 2006 року вона перебуває під санкціями ООН, які Рада неодноразово посилювала, намагаючись припинити фінансування її розробки зброї масового знищення (ЗМЗ).
11
Росіяни за рік вивели із країни 3,6 трильйона рублів.
- Сума валютних транскордонних нетто-переказів фізичних осіб (з росії мінус до росії) за 2023 р. склала у перерахунку на долари $27,8 млрд.
- За середньорічним курсом 85,81 руб./$ це майже 2,4 трлн руб.
- Ще понад 1,2 трильйона росіяни відправили за кордон у рублях.
- Загалом виходить понад 3,6 трильйона рублів.
- Найбільше переводять за кордон токсичні долари (46,3%) та євро (26,7%). Юань, що став найпопулярнішою в країні валютою, далеко позаду – 7,4%, приблизно стільки ж переказують в японських ієнах (7,2%) і 12,4% – в інших валютах.
- Кошти, переведені росіянами на рахунки іноземних банках, під час війни збільшилися з 2,4 до 6,6 трлн руб. (на 1 грудня 2023 р.).
12
Кіпрський банк Hellenic масово закриває рахунки росіянам.
- Йдеться про громадян із «кіпрськими документами», які не є податковими резидентами рф.
- Також закриття рахунків торкнулося їхніх операційних компаній.
- Раніше кредитна організація повідомила про намір дотримуватись санкцій проти рф.
- Моніторинг клієнтів також посилився, транзакції суворо відстежуються та перевіряються.
- Минулого квітня про закриття рахунків 4000 росіян повідомив інший великий банк Кіпру – Bank of Cyprus.
- Після анексії Криму, у період з 2014 по 2022 рік, кіпрські банки закрили рахунки 82% клієнтам із рф.
- Обсяг депозитів зменшитись вчетверо – на 76%. Загалом відмову в банківському обслуговуванні отримали 60 тисяч фізичних та юридичних осіб, переважно пов'язаних із рф.
- Обсяг «вигнаних» з Кіпру коштів влада оцінила в 43,5 млрд євро.
13
Міністерство фінансів США у четвер ввело санкції проти трьох компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів та одного танкера, зареєстрованого в Ліберії, за порушення запровадженого західними країнами обмеження цін на російську нафту.
- Санкції були введені проти компаній, що базуються в ОАЕ Zeenit Supply and Trading DMCC, Talassa Shipping DMCC і Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, а також проти нафтового танкера NS Leader, що ходить під прапором Ліберії.
14
США з 1 березня заборонять імпорт із росії непромислових алмазів вагою від 1 карата, а з 1 вересня – від 0,5 карата, повідомляє Мінфін країни.
- Заборона поширюється на алмази, які «були видобуті, вилучені, вироблені або виготовлені повністю або частково на території рф».
- Також з березня США заборонять ввезення ювелірних виробів із діамантами та несортованих алмазів російського походження або експортованих із росії.
15
США наростили закупівлі урану в росії до рекордної суми.
- $1,2 млрд склав у грошах експорт урану з росії до США в 2023 році.
- Обсяг поставок на 43% перевищив рівень 2022 року, і це максимальний показник за всю історію випливає з даних служби статистики США.
- Попередній максимум було зафіксовано 2010-го – $1,05 млрд.
- У фізичному вираженні росія поставила США 702 т урану проти 588 т роком раніше (+19%).
16
Казахський Казтрансойл (КТО) у січні 2024 року поставив до Німеччини нафтопроводом Дружба 100.000 тонн казахстанської нафти.
- «У 2024 році Казтрансойл планує відвантажити за системою магістральних нафтопроводів Транснафта за напрямом пункту здачі нафти Адамова застава для постачання Німеччини до 1,2 мільйона тонн казахстанської нафти», – йдеться у прес-релізі КТО.
- У 2023 році експорт казахстанської нафти до Німеччини з ресурсів компанії Karachaganak Petroleum Operating (KPO) на НПЗ у Шведті становив 993 000 тонн.
17
Індія обговорює з росією придбання активів з видобутку нафти в рф, – міністр нафти і природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі.
- «Є російські компанії, зацікавлені в розширенні участі в нашому переробному виробництві. Є індійські компанії, які бажають придбати активи з видобутку нафти в росії»,– сказав Пурі на полях міжнародного форуму India Energy Week 2024.
18
НАЗК додало до спонсорів війни американську Allied Mineral Products.
- Компанія продовжує працювати у рф, утримувати там свої виробничі потужності та сплачувати податки на сотні тисяч доларів до бюджету держави-агресора.
- Allied Mineral Products, LLC у росії представлена ТОВ «Аллайд минерал продактс рус».
- В 2022 році вона сплатила податків до бюджету РФ на 772 тисяч доларів.
- А з квітня 2022 року імпортувала до росії продукції загальною вартістю 3,5 мільйона доларів.
- Компанія продовжує працювати в рф, виробництво ТОВ «Аллайд минерал продактс рус» розташоване у спеціальній економічній зоні «Алабуга» (РФ, Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА «Shahed-136.
19
Після купівлі російської частини «Яндекс», контроль Кремля над компанією значно посилився.
- Після купівлі російського бізнесу «Яндекс» консорціумом приватних інвесторів і менеджерів компанії, російська частина бізнесу, яка генерувала 95% доходів «Яндексу» опинилась під значно більшим контролем Кремля.
- Перемовини про «розділення» бізнесу «Яндекс» почались у 2022 році з перемовин колишнього міністра фінансів Росії, а нині радник «Яндекса» Олексія Кудріна з Путіним, які дали угоді «зелене світло».
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