У Росії з'явиться маркетплейс для військових

Маркетплейс розробили спеціально для потреб армії окупантів

У Росії Центр безпілотних систем і технологій завершив випробування та перевів у повноцінний формат маркетплейс товарів подвійного призначення «Рой.Маркет», розроблений спеціально для потреб армії РФ. Про це повідомляє видання «Коммерсантъ», передає «Главком».

Зараз платформа активізувала залучення сторонніх продавців, зокрема тих, хто вже працює на цивільних майданчиках Wildberries та Ozon. Майданчик, заснований на початку 2025 року, спочатку використовувався для тестування моделей спецпостачання та розбудови логістики. З вересня до системи планується підключити техніко-експлуатаційні частини Міністерства оборони РФ, що дозволить російським військовим підрозділам замовляти необхідні комплектуючі безпосередньо.

Асортимент маркетплейсу вже вийшов за межі деталей для БпЛА. На платформі продають комплектуючі для дронів, котушки з оптоволокном, 3D-принтери, антени, зарядні пристрої, а також засоби індивідуального захисту, електроніку та польову форму. Творці проєкту розраховують розширити каталог товарів до понад 10 тисяч позицій до 2027 року.

Як відомо, удари українських безпілотників та спричинені ними проблеми з пальним призвели до суттєвого подорожчання автомобільних вантажних перевезень у Росії. Зростання логістичних витрат посилює інфляційний тиск, а учасники ринку не очікують повернення цін до попередніх рівнів.

Попри розгалужену мережу залізниць, автомобільний транспорт залишається основним способом перевезення вантажів у Росії. За даними Росстату, протягом першого півріччя 2026 року на нього припало понад 70% усіх вантажних перевезень.

До слова, Велика Британія, Європейський Союз, Канада, Нова Зеландія та Швейцарія протягом останніх кількох тижнів ухвалили нові санкційні рішення проти Росії та структур, які допомагають Кремлю продовжувати війну проти України.

Велика Британія у новому пакеті розширила обмеження проти фінансового сектору та енергетики Росії. Зокрема, під санкції потрапив «Ozon Банк», застосунок якого вже вилучили з Google Play.