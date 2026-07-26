«Росія не починала війну». Путін видав цинічну заяву про агресію проти України

Російський диктатор заявив, з боку РФ до України немає жодної агресії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не виявляє агресії щодо України та не є стороною, яка розпочала війну. Цинічну заяву диктатора цитують пропагандистські російські медіа, інформує «Главком».

За словами глави Кремля, РФ «не починала бойових дій», а лише відповідає на дії Києва, які, як стверджує Путін, здійснюються за підтримки країн Заходу.

«Немає жодної агресії з боку Росії. РФ не розпочинала війну, а відповідає на бойові дії, розв'язані Києвом за підтримки Заходу», – заявив Путін.

Нагадаємо, в Омську на XXII Форумі міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану Токаєв несподівано звернувся до Путіна через війну. Він наголосив, що «природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох», зокрема і для Анкари. Окрім того, він закликав шукати шляхи до припинення війни.

Утім, Кремль відкрито відкинув ідею заморозити війну. Зокрема, Пєсков повторив давні твердження, що, мовляв, бойові дії можуть припинитися «до кінця сьогоднішнього дня», але за умови, якщо Київ «ухвалить відповідні рішення».