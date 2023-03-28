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Російський бізнесмен із коханою хотів омолодитися плацентою: закінчилося трагедією

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Російський бізнесмен із коханою хотів омолодитися плацентою: закінчилося трагедією
Росіяни Дмитро Жулін та Анна Коляда
фото з відкритих джерел

Закохані отруїлися медичним препаратом

Відомий російський бізнесмен, засновник «СберМегаМаркета» Дмитро Жулін та його дівчина, студентка 5-го курсу московського медуніверситету, Анна Коляда вирішили «оздоровитися» за допомогою плаценти. 22-річна дівчина купила спеціальний імуномодулятор і ставила собі та своєму коханому крапельниці, щоб «підвищити імунітет» напередодні спільної поїздки в Дубай. Дівчина померла, а її коханий досі у лікарні, повідомляє пропагандистський Telegram-канал.

Відомо, що за життя майбутнього медика Анни Коляди, яка купила препарат без рецепта і призначення лікаря, боролися майже два тижні. Щодо Жуліна, то його справи набагато краще: він досі в лікарні, проте у стабільному стані й може говорити.

Молода пара з країни-агресорки
Молода пара з країни-агресорки
фото з відкритих джерел

Як стало відомо, такий експеримент закохані проводили не вперше, а останню крапельницю дівчина, яка в Instagram позиціювала себе як «нутриціолог, лікар превентивної медицини, health-коуч і спеціаліст із системного оздоровлення» поставила ще 13 березня. Розчин вона приготувала заздалегідь, попри те, що його потрібно розводити щоразу безпосередньо перед застосуванням. Розведений препарат простояв три дні, тож всередині ємностей з’явилася інфекція і, оскільки препарат на основі плаценти, згорнувся білок. Тому разом із препаратом парочка ввела собі в організм ще й інфекцію, яка спровокувала появу найтяжчого прояву сепсису.

Російський бізнесмен із коханою хотів омолодитися плацентою: закінчилося трагедією фото 1

Обох госпіталізували ще 14 березня – перед вильотом у Дубай. Уже через 20 хв після ін’єкції, дорогою в аеропорт, обом стало зле: з'явився сильний озноб та головний біль, а температура тіла піднялася до 41 градуса. У них діагностували септичний шок.

Дівчина померла 25 березня, Жулін – досі в лікарні, але його вже перевели з реанімації до іншого профільного відділення. Наразі його стан медики оцінюють як стабільний. Місцева поліція проводить розслідування інциденту.

Раніше повідомлялося, що стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел.

Теги: росія інфекція імунітет

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