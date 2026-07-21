Головна Київ Новини
search button user button menu button

Погрожував ножем касирам: у Києві спецпризначенці затримали нападника на АЗС

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Погрожував ножем касирам: у Києві спецпризначенці затримали нападника на АЗС
За лічені хвилини на місце події прибули бійці полку поліції особливого призначення №1
фото: Національна поліція України

Інцидент стався на Броварському проспекті

У Деснянському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на автозаправну станцію. Погрожуючи ножем працівникам автозаправної станції, зловмисник відібрав у них мобільні телефони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Інцидент стався на Броварському проспекті. За даними слідства, нападник увірвався до приміщення заправки та почав погрожувати ножем двом касирам, вимагаючи гаджети. Потерпілим вдалося вирватися, вибігти з торговельної зали та сховатися в підсобному приміщенні, звідки вони й викликали правоохоронців.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

За лічені хвилини на місце події прибули бійці полку поліції особливого призначення №1. Вони швидко знешкодили та затримали нападника безпосередньо у приміщенні заправки.

Ніж, вилучений на місці злочину
Ніж, вилучений на місці злочину
фото: Національна поліція України

Зловмисником виявився 28-річний уродженець Волинської області. Як з'ясували правоохоронці, він є військовослужбовцем, який на момент вчинення злочину перебував у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років
За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років
фото: Національна поліція України

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.    

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали 36-річну жінку, яку підозрюють у катуванні власної п’ятирічної дитини. Слідчі вже повідомили їй про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За інкримінованою статтею жінці загрожує до шести років позбавлення волі. За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 25 червня в приватному будинку в одному із сіл Білгород-Дністровського району. Попередньо слідчі встановили, що хлопчик повернувся додому в сльозах після падіння. Мати, яка була напідпитку, не змогла його заспокоїти та вирішила покарати малечу.

Теги: Київ АЗС напад поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Киянка розповіла про витрати під час переїзду до Польщі
Киянка назвала вартість переїзду до Варшави
16 липня, 08:07
Під час обшуків вилучили 16 644 рослини конопель, 12 988 рослин снотворного маку та 172 кг готового канабісу
Спецоперація «Джентельмени»: Нацполіція провела 435 обшуків та ліквідувала 12 нарколабораторій
15 липня, 11:51
Рух транспорту на шляхопроводі ускладнено в обох напрямках
У Києві на мосту Патона BMW зіткнувся з тролейбусом, є постраждалі
11 липня, 23:00
ППО взбиває дрони, що йдуть на Київ
У Києві чути вибухи
1 липня, 21:40
Впровадження системи електронного квитка у Києві розпочалося у 2017 році
Замість черг біля валідаторів – смартфон: як за дев'ять років змінився е-квиток у Києві
30 червня, 14:38
Пошкоджені автівки на вулиці Василя Липківського у Києві
У Солом’янському районі Києва нетверезий чоловік розбив вікна п’яти іномарок (фото)
29 червня, 10:21
Дорожні роботи виконуватимуть фахівці Дарницького ШЕУ
У ніч на 27 червня буде обмежено рух на перетині Ревуцького та Тростянецької (схема)
25 червня, 16:57
Киян закликають максимально ощадливо використовувати електроенергію
Екстрені відключення у Києві скасовано: куди звертатися, якщо світла досі немає
25 червня, 14:30
За даними профільного департаменту, незалежно від годин пік найвище завантаження протягом усього дня мають три маршрути
Названо найпопулярніші та найменш завантажені маршрути транспорту в Києві
24 червня, 20:08

Новини

Погрожував ножем касирам: у Києві спецпризначенці затримали нападника на АЗС
Погрожував ножем касирам: у Києві спецпризначенці затримали нападника на АЗС
Ошукав народну артистку України на понад 6 млн грн. Справу псевдоспівробітника СБУ передано до суду
Ошукав народну артистку України на понад 6 млн грн. Справу псевдоспівробітника СБУ передано до суду
У Києві відбудеться регата для ветеранів «Вітрила вільних»: як взяти участь
У Києві відбудеться регата для ветеранів «Вітрила вільних»: як взяти участь
Сховала тіло дворічного сина у шафі. Жінка з Броварів постане перед судом
Сховала тіло дворічного сина у шафі. Жінка з Броварів постане перед судом
Активували Starlink для армії РФ за $100: у столиці затримано двох агентів ФСБ
Активували Starlink для армії РФ за $100: у столиці затримано двох агентів ФСБ
Загибель 17-річного велосипедиста під Києвом: водія BMW взято під варту
Загибель 17-річного велосипедиста під Києвом: водія BMW взято під варту

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
109K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua