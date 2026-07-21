Погрожував ножем касирам: у Києві спецпризначенці затримали нападника на АЗС

Інцидент стався на Броварському проспекті

У Деснянському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на автозаправну станцію. Погрожуючи ножем працівникам автозаправної станції, зловмисник відібрав у них мобільні телефони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Інцидент стався на Броварському проспекті. За даними слідства, нападник увірвався до приміщення заправки та почав погрожувати ножем двом касирам, вимагаючи гаджети. Потерпілим вдалося вирватися, вибігти з торговельної зали та сховатися в підсобному приміщенні, звідки вони й викликали правоохоронців.

❗️Спецпризначенці поліції Києва затримали зловмисника, який скоїв розбійний напад в приміщенні АЗС в Деснянському районі



Погрожуючи ножем працівникам автозаправної станції зловмисник відібрав у них мобільні телефони. Правоохоронці швидко прибули на місце події та затримали… pic.twitter.com/sSIwCHpOX8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 21, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

За лічені хвилини на місце події прибули бійці полку поліції особливого призначення №1. Вони швидко знешкодили та затримали нападника безпосередньо у приміщенні заправки.

Ніж, вилучений на місці злочину фото: Національна поліція України

Зловмисником виявився 28-річний уродженець Волинської області. Як з'ясували правоохоронці, він є військовослужбовцем, який на момент вчинення злочину перебував у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років фото: Національна поліція України

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали 36-річну жінку, яку підозрюють у катуванні власної п’ятирічної дитини. Слідчі вже повідомили їй про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За інкримінованою статтею жінці загрожує до шести років позбавлення волі. За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 25 червня в приватному будинку в одному із сіл Білгород-Дністровського району. Попередньо слідчі встановили, що хлопчик повернувся додому в сльозах після падіння. Мати, яка була напідпитку, не змогла його заспокоїти та вирішила покарати малечу.