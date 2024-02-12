У російському Ставрополі загорілася військова частина (відео)

Займання сталося на першому поверсі будівлі

На території однієї із військових частин у Ставрополі, що в Росії, горить будівля штабу. Про це пишуть росЗМІ.

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«На території однієї з військових частин у Ставрополі сталася пожежа. За попередніми даними, горить будівля штабу», – йдеться у повідомленні.

Займання сталося на першому поверсі. Наразі триває евакуація. Причина пожежі наразі невідома.

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Згодом глава міста Іван Ульянченко повідомив, що пожежа загашена. Попередня причина – коротке замикання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії загорівся нафтопереробний завод. Місцеві жителі повідомляли, що перед пожежею було чутно звуки вибухів. Повідомляється, що підприємство, на якому сталося загоряння, входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального Округу.

Раніше в Росії стався потужний вибух у районі заводу, який виробляє боєприпаси. Пропагандисти повідомили, що вибух стався під час планових випробувань ракетних двигунів.

Люди припускають, що вибух стався на полігоні біля селища Ягул і, можливо, пов'язаний із випробуваннями ракетних двигунів. Річ у тім, що поруч із полігоном знаходиться Воткінський завод, який випускає продукцію військового та цивільного призначення.