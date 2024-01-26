В елітному селищі неподалік від Москви вибухнуло бомбосховище

Пожежа сталася у бомбосховищі на ділянці, що займає трохи більше 100 соток

У елітному селищі, де мешкають генерали Міноборони РФ, спалахнуло приватне бомбсховише

В елітному селищі «Роздори», розташованому на престижному напрямку Рубльовського шосе неподалік від Москви, у співробітника силових структур спалахнуло приватне бомбосховище. Про це пише Telegram-канал Baza.

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За даними Baza, пожежа сталася на території «Лісове», на ділянці, що займає трохи більше 100 соток. Вогонь спалахнув в особистому бомбосховищі одного з власників нерухомості. Причиною пожежі став вибух бойлера у підвалі. На місце приїхали пожежники, і спалах вдалося швидко загасити. Як зазначає видання, господар ділянки – «людина з силовиків». При цьому жодних фотографій з місця подій, чи детальної інформації щодо інциденту – немає.

З публічних джерел відомо, що ділянками розміром понад 100 гектарів у підмосковному селі «Роздари» володіла сім'я помічника Дмитра Медведєва та генерала ФСТ Михайла Міхєєва (саме у «Лісовому»), а також заступника міністра оборони Руслана Цалікова. Останній жив по сусідству з міністром фінансів Антоном Силуанова.

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Раніше стало відомо, що метрополітени в російських містах переобладнають під бомбосховища та протирадіаційні укриття. Нові вимоги до використання метро вже розробляють вчені Всеросійського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. «Оновлені вимоги будуть застосовуватися до станцій і ліній метрополітенів, що реконструюються і знову будуються», – розповіли у науково-дослідному інституті.

Там також зазначили, що підготовка документа здійснюється на замовлення федерального центру нормування, стандартизації та технічної оцінки відповідності у будівництві Мінбуду Росії.Зміни передбачається внести до затвердженого у 2016 році документа «Пристосування метрополітенів під захисні споруди цивільної оборони. Загальні правила проектування.