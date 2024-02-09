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У Росії загорівся нафтопереробний завод

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії загорівся нафтопереробний завод
фото: скріншот

Перед пожежею було чутно звуки вибухів

У Краснодарському краї РФ горить нафтопереробний завод. Мешканці перед займанням чули звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Близько 2:00 9 лютого сталася пожежа на території Ільського нафтопереробного заводу.

Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею було чутно звуки вибухів.

Пожежу ліквідували. Постраждалих немає.

Повідомляється, що підприємство, на якому сталося загоряння, входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального Округу.

НПЗ здійснює діяльність з приймання, зберігання та перероблювання вуглеводневої сировини, а також відвантаження готової продукції.

Нагадаємо, на півночі Москви спалахнув дах шестиповерхового житлового будинку. Площа пожежі збільшилася до 4 тис. кв. метрів. Для гасіння пожежі було залучено авіацію МНС Росії.

8 лютого, в Пермському краю стався вибух газопроводу. В результаті спалахнув вантажний потяг. Інцидент стався в селищі Куєда. Спершу там горіли три цистерни, проте згодом пожежа перекинулася на житлові будинки слища.

Раніше в Росії стався потужний вибух у районі заводу, який виробляє боєприпаси. Пропагандисти повідомили, що вибух стався під час планових випробувань ракетних двигунів.

Люди припускають, що вибух стався на полігоні біля селища Ягул і, можливо, пов'язаний із випробуваннями ракетних двигунів. Річ у тім, що поруч із полігоном знаходиться Воткінський завод, який випускає продукцію військового та цивільного призначення.

Теги: пожежа вибух росія

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