Росія заявила про атаку безпілотників на Брянщині
Російське оборонне відомство стверджує, що на Брянщині працювали системи ППО
Міноборони Російської Федерації заявило, що 5 вересня близько опівночі нібито знищили припинило спробу атаки безпілотниками літакового типу.
«Черговими засобами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що вночі 5 вересня росіяни вчергове заявили про збиття безпілотників, цього разу нібито над Калузькою і Московською областями.
Як пізніше повідомили ЗМІ, дрони нібито намагалися атакувати резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.
До слова, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-1» встановили біля селища Заріччя у Підмосков'ї, що менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського диктатора Путіна. Також журналісти отримали супутникові знімки інших майданчиків у Підмосков’ї, на яких на початку 2023 року встановили системи ППО для захисту російської столиці від дронів – на Новоризькому шосе та в районі аеропорту Остаф’єво. І там, і там позиції «Панцирів» зазнали схожих змін: майданчики були вкриті бетонними плитами, обнесені парканами, а самі «Панцирі» поставили на подіуми.
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