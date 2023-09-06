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Росія заявила про атаку безпілотників на Брянщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія заявила про атаку безпілотників на Брянщині
Росіяни вчергове скаржаться на нібито атаку безпілотників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російське оборонне відомство стверджує, що на Брянщині працювали системи ППО

Міноборони Російської Федерації заявило, що 5 вересня близько опівночі нібито знищили припинило спробу атаки безпілотниками літакового типу.

«Черговими засобами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вночі 5 вересня росіяни вчергове заявили про збиття безпілотників, цього разу нібито над Калузькою і Московською областями.

Як пізніше повідомили ЗМІ, дрони нібито намагалися атакувати резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. 

До слова, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-1» встановили біля селища Заріччя у Підмосков'ї, що менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського диктатора Путіна. Також журналісти отримали супутникові знімки інших майданчиків у Підмосков’ї, на яких на початку 2023 року встановили системи ППО для захисту російської столиці від дронів – на Новоризькому шосе та в районі аеропорту Остаф’єво. І там, і там позиції «Панцирів» зазнали схожих змін: майданчики були вкриті бетонними плитами, обнесені парканами, а самі «Панцирі» поставили на подіуми.

Теги: росія безпілотник

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