У Середземному морі зафіксували десантні кораблі РФ

Біля північно-східного узбережжя Алжиру зафіксували два великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії

У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії. Про це повідомили Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

«П'ять днів тому вони були біля північно-східного узбережжя Алжиру. Якщо нікуди не заходили – скоро можемо побачити їх в Чорному морі. Там щось приблизно 1,5 тис. миль чи трохи більше – це 5-7 днів», – йдеться у повідомленні.

Організації нагадують, що під час квітневого загострення 2021 року до Чорного моря заходили чотири кораблі – два Північного флоту та два Балтійського флоту РФ. Судна перебували в Чорному морі з 17 квітня до 7-11 липня 2021 року.

Крім того, є повідомлення, що всі атомні підводні човни Тихоокеанського флоту Росії з бази у Вілючинську (Камчатка) декілька днів тому екстрено вийшли в море.

Нагадаємо, розвідка США попередила європейських союзників про можливе «військове вторгнення» Росії на територію України.