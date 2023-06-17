На Херсонщині мирний житель підірвався на міні

Пораненого доставили до опікового відділення в Кривому Розі

Через детонацію вибухівки 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла

В селі Борозенське Херсонської області цивільний підірвався на російській міні під час виконання польових робіт. Про це повідомляє у Telegram-каналі Херсонська обласна військова адміністрація.

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«Через детонацію вибухівки 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла - обличчя, рук та ніг. Пораненого доставили до опікового відділення в Кривому Розі. Його стан - задовільний», - пише пресслужба.

ОВА закликає не відвідувати території, які ще не були обстежені саперами. Найбільше російських мін у лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг.

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Нагадаємо, ввечері 15 червня, російські загарбники обстріляли населений пункт Бериславського району на Херсонщині. Внаслідок цього загинув чоловік.

Раніше повідомлялося, що російська армія обстріляла цивільний автомобіль у Харківській області. Унаслідок дій окупантів загинуло четверо мирних жителів.

Також у четвер 15 червня Сумська область укотре зазнала ворожого обстрілу, унаслідок якого постраждали троє дітей.