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На Херсонщині мирний житель підірвався на міні

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Херсонщині мирний житель підірвався на міні
Пораненого доставили до опікового відділення в Кривому Розі
фото з відкритих джерел

Через детонацію вибухівки 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла

В селі Борозенське Херсонської області цивільний підірвався на російській міні під час виконання польових робіт. Про це повідомляє у Telegram-каналі Херсонська обласна військова адміністрація.

«Через детонацію вибухівки 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла - обличчя, рук та ніг. Пораненого доставили до опікового відділення в Кривому Розі. Його стан - задовільний», - пише пресслужба.

ОВА закликає не відвідувати території, які ще не були обстежені саперами. Найбільше російських мін у лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг.

Нагадаємо, ввечері 15 червня, російські загарбники обстріляли населений пункт Бериславського району на Херсонщині. Внаслідок цього загинув чоловік.

Раніше повідомлялося, що російська армія обстріляла цивільний автомобіль у Харківській області. Унаслідок дій окупантів загинуло четверо мирних жителів. 

Також у четвер 15 червня Сумська область укотре зазнала ворожого обстрілу, унаслідок якого постраждали троє дітей. 

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Теги: армія обстріл автомобіль чоловік

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